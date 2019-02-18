В Правительстве Тверской области обсудили вопросы достижения показателей национальных проектов

Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области, на котором были рассмотрены вопросы реализации мероприятий региональных проектов по направлениям нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Культура» и другим.

Глава региона подчеркнул необходимость четкого выполнения заявленных показателей региональных проектов.

«Сегодня у нас есть шанс выйти на совершенно новый уровень развития. Наши показатели должны позиционировать регион как территорию устойчивого экономического роста, развития социальной инфраструктуры», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор также отметил важность эффективного межведомственного взаимодействия в достижении поставленных задач: «Показатели региональных проектов – это показатели всей Тверской области».

На совещании речь шла о необходимости определения целевых показателей и исполнения региональных проектов для каждого муниципального образования.

Тверская область примет участие во всех 12 национальных проектах. По каждому из них разработаны региональные программы. Планируется, что в 2019 году на их реализацию будет направлено около 8,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области