Более 1200 единиц техники проверено в Тверской области в рамках операции «Снегоход»

В Тверской области продолжается профилактическая операция «Снегоход», которая стартовала в регионе 5 января 2019 года. Инспекторы Гостехнадзора и сотрудники полиции уже проверили более 1200 снегоходов и мотовездеходов.

На усиление контроля за эксплуатацией внедорожной мототехники неоднократно обращал внимание Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По итогам профилактических мероприятий в инспекции Гостехнадзора Тверской области зарегистрировано 127 единиц техники, на техосмотр представлено 1175 снегоходов, выдано 342 удостоверения на право управления внедорожными мототранспортными средствами. С начала операции за различные нарушения правил эксплуатации к административной ответственности привлечено 230 водителей.

Профилактическая операция «Снегоход» в Тверской области продлится до 28 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области