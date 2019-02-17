В филиале Музея Победы в Тверской области открылась выставка «На Ржевском рубеже»

В Ржевском филиале Музея Победы в Тверской области открылась художественная выставка «На Ржевском рубеже». В экспозицию вошли картинытверского живописца Владимира Абрамовича. Его работы, выполненные в разных жанрах – портреты, натюрморты, пейзажи – посвящены теме Великой Отечественной войны.

Новая выставка приурочена к 76-й годовщине освобождения Ржевского края от фашистских захватчиков, которая будет отмечаться 3 марта.

«Бои подо Ржевом имели особое значение для прорыва блокады Ленинграда и для победы под Сталинградом. Наши воины, партизаны и мирные жители стояли насмерть за каждую пядь нашей земли. Невиданной стойкостью, жертвенностью, силой духа они преградили путь фашистской армии на Москву», – отметил Губернатор Игорь Руденя на торжестве в честь 75-летия освобождения города воинской славы Ржева от немецко-фашистских захватчиков в 2018 году.

Выставка будет работать в филиале Музея Победы до 9 марта. Музей расположен в доме, где Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. По итогам прошлого года учреждение посетили более 1300 человек.

Здесь воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. На регулярной основе проводятся экскурсии с участием школьников из Твери и области, Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья.

Во время Великой Отечественной войны под Ржевом шли ожесточённые бои. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Память погибших солдат увековечат в Ржевском мемориале советскому солдату.

Идея о создании в Тверской области мемориала советскому солдату впервые была озвучена на экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. По итогам творческого конкурса для реализации выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал.

Пресс-служба Правительства Тверской области