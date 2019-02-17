На Неделе тверской книги пройдёт показ спектакля, приуроченного к Году театра в России

17 февраля в рамках XXV недели Тверской книги в областной библиотеке им. А.М Горького состоится показ спектакля «Спеши, пока горит свеча…» Юлии Тюсовой. Событие приурочено к Году театра. Этой же теме будет посвящена лекция члена Союза литераторов России Светланы Макуренковой «Театр жизни: вечное имя Пушкин».

Также в программе книжного форума 17 февраля — музыкально-литературный вечер к 90-летию со дня рождения поэта Владимира Соколова и другие события.

Неделя тверской книги стартовала 12 февраля. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это одно из значимых событий в культурной жизни региона.

«Важно, что ежегодно в центре внимания мероприятия остаются актуальные вопросы приобщения к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения духовных и нравственных ценностей», – считает Игорь Руденя.

В этом году в рамках Недели тверской книги представлена выставка «Тверская книга – 2018», демонстрирующая около 500 изданий, которая затем продолжит свою работу в библиотеках области.

На Неделе вручен «Приз симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками» и диплом «Открытие года» за книгу, которая больше всех поразила библиотечное сообщество. Также дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», направленной на пополнение фондов библиотек Твери и области местными изданиями.

12-16 февраля в ходе Недели тверской книги прошёл творческий семинар молодых авторов, литературно-музыкальный вечер «Моя милая малая Родина», посвящённый памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, встречи с писательницей Гайдой Лагздынь, детскими писателями Ниной и Вячеславом Метлиными, научно-практическая конференция о древнерусском наследии.

Презентованы книги ветерана журналистики Александра Харченко «Я стал частью этой войны…», «Повести о Михаиле Ярославиче Тверском. Житие Анны Кашинской», вышедшей в Творческой мастерской Людмилы Юга, книги Галины Лумпановой «Два контр-адмирала», «Записки газетчика» Евгения Шимина, издательские проекты «Я гуляю по Твери», «Знакомьтесь: Поведское поречье» и другие новые издания.

В ходе Недели читатели могут не только посетить мероприятия, но и выбрать лучшую, по их мнению, тверскую книгу. Итоги голосования «Лучшая книга – 2018. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 18 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области