Юные кинематографисты из Тверской области представят свой фильм в Музее Победы в Москве

Лучшие работы юных кинематографистов со всей России покажут 16 февраля в московском Музее Победы. Ленты стали победителями Всероссийского конкурса «Объектив Победы». В их числе – патриотический фильм «Письмо с фронта», созданный студией «Метроном» из Вышнего Волочка Тверской области.

Действие ленты происходит в наши дни и в годы Великой Отечественной войны. Это история о письме солдата, которое его родные получили только через 70 лет.

«Гордимся тем, что потомки поколения победителей хранят историческую память. Сегодня можно уверенно говорить, что наше юное поколение не просто воспитано в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс «Объектив Победы» организован Музеем Победы. В этом году на суд жюри, в состав которого вошли представители сферы культуры и знаменитые кинорежиссёры, были представлены сотни работ на тему военных лет от детских телестудий и отдельных авторов – видеоролики, художественные, документальные и анимационные фильмы.

Помимо кинопоказа, запланирована встреча с кинооператором, участником Великой Отечественной войны Юрием Транквилицким, а также презентация нового конкурса, лауреаты которого получат путёвки на Форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» во Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Конкурс «Объектив Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проводится как киноэстафета и продлится до 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области