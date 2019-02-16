В столице Верхневолжья продолжается Неделя тверской книги

В Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького продолжает работу XXV юбилейная Неделя тверской книги. 16 февраля в программе форума — научно-практическая конференция, посвященная древнерусскому наследию и современности, презентация книги Елены Лучнёвой «Стихи и стихии», творческая встреча с детскими писателями Ниной и Вячеславом Метлиными.

Неделя тверской книги стартовала 12 февраля. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это одно из значимых событий в культурной жизни региона.

«Очень важно, что ежегодно в центре внимания мероприятия остаются актуальные вопросы приобщения к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения духовных и нравственных ценностей», – считает Игорь Руденя.

В этом году в рамках Недели тверской книги представлена выставка «Тверская книга – 2018», демонстрирующая около 500 изданий, которая затем продолжит свою работу в библиотеках области.

На Неделе вручен «Приз симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками» и диплом «Открытие года» за книгу, которая больше всех поразила библиотечное сообщество. Также дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», направленной на пополнение фондов библиотек Твери и области местными изданиями.

12-15 февраля в ходе Недели тверской книги прошёл творческий семинар молодых авторов, литературно-музыкальный вечер «Моя милая малая Родина», посвящённый памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, встреча с писательницей Гайдой Лагздынь.

Презентованы книги ветерана журналистики Александра Харченко «Я стал частью этой войны…», «Повести о Михаиле Ярославиче Тверском. Житие Анны Кашинской», вышедшей в Творческой мастерской Людмилы Юга, книги Галины Лумпановой «Два контр-адмирала», «Записки газетчика» Евгения Шимина, издательские проекты «Я гуляю по Твери», «Знакомьтесь: Поведское поречье» и другие новые издания.

В ходе Недели читатели могут не только посетить мероприятия, но и выбрать лучшую, по их мнению, тверскую книгу. Итоги голосования «Лучшая книга – 2018. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 18 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области