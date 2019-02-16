Тверские баскетболисты борются за участие в «Лиге Белова»

16 и 17 февраля в Твери проходят финальные матчи регионального Чемпионата Ассоциации Студенческого Баскетбола среди мужских и женских студенческих команд Верхневолжья. Спортсмены борются за право представлять регион в квалификационном этапе «Лиги Белова».

Участие спортсменов Тверской области в таких соревнованиях – значимое событие для Верхневолжья, считает Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это способствует популяризации спорта, вовлечению молодежи в занятия физкультурой.

Право принять участие в квалификационном этапе оспаривают восемь сильнейших мужских команд, которые представляют Тверской государственный университет, Тверской государственный технический университет, Тверской государственный медицинский университет, Колледж Росрезерва (г.Торжок), Торжокский педагогический колледж, Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Тверскую государственную сельскохозяйственную академию, а также фарм-команда ВА ВКО. Среди девушек в борьбу вступят четыре лучшие команды дивизиона: ТвГУ, ТГТУ, ТГМУ и Тверской колледж им. Коняева.

Игры финального раунда пройдут на паркете спортивного комплекса ТГТУ.

Справочно: Ассоциация Студенческого Баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига России и вторая в мире по количеству участников. Она насчитывает более 800 команд из 69 субъектов РФ. Завершающей стадией чемпионата является всероссийский плей-офф, который носит имя прославленного баскетболиста Сергея Белова.

Пресс-служба Правительства Тверской области