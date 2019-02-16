Корниловские чтения в Тверской области посвятили Великой Северной экспедиции Беринга

16 февраля в Тверской области продолжаются XIV Корниловские чтения, приуроченные к 213-летию Героя Севастополя, вице-адмирала В.А. Корнилова. Стартовали чтения 15 февраля в Старице, ключевой темой обсуждения стала «Роль личности в защите Отечества». Второй день проходит в Международном детском центре «КомпьютериЯ» в деревне Ямок Калининского района. Главная тема этого дня – 285-летие Великой Северной экспедиции Витуса Беринга.

В программе – встреча участников конференции с почетным полярником России, участником международных экспедиций в Арктику и Антарктику, членом Союза писателей Виктором Боярским.

«Корниловские чтения позволяют открыть неизвестные страницы в судьбе выдающихся деятелей России, выявить лучшие проекты, направленные на воспитание молодежи в духе патриотизма и гражданственности, уважения к отечественной истории. Это мероприятие является авторитетной площадкой, объединяющей представителей науки, власти и общественности, краеведов, педагогов и учащихся», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Корниловские чтения организованы Ассоциацией Тверских землячеств. Цель мероприятия – повысить интерес жителей области, молодежи к страницам истории родного края, связанных с армией и флотом.

Чтения ежегодно ведет заместитель председателя Совета Ассоциации Тверских землячеств, капитан 1 ранга Сергей Спиридонов. Среди почетных гостей – Главком ВМФ РФ с 2005 по 2007 годы, адмирал Владимир Масорин, вице-адмирал, президент Союза моряков-подводников ВМФ РФ Юрий Михайлов, член Союза писателей России и Российского военно-исторического общества Ильдар Маматов, член Русского географического общества Олег Алексеев и другие.

Корниловские чтения проходят в Тверской области с 1996 года. На старицкой земле находится родовое захоронение знаменитого рода Корниловых, представители которого в разные годы прославляли российский флот, защищали морские рубежи Родины. Один из самых ярких представителей династии – вице-адмирал, герой обороны Севастополя Владимир Алексеевич Корнилов.

Жители Старицкого района чтут подвиги прославленного земляка. На его родине открыт музей, посвященный роду Корниловых, установлен бюст герою обороны Севастополя, ведется патриотическая работа в учреждениях образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области