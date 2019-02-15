Ассоциация кластеров и технопарков России готова сотрудничать с Тверской областью в создании нового промышленного парка

15 февраля делегация Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи провела встречу с Ассоциацией кластеров и технопарков России. Обсуждалось создание в регионе нового промышленного парка, на площадке которого предприниматели области смогут развивать свои производства.

О планах по открытию в Тверской области технопарка «Эммаусс» рассказал Губернатор Игорь Руденя Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, который 14 февраля посетил стенд Тверской области на РИФ-2019.

«Планируем, что к 2021 году технопарк уже начнет работу. В том числе поставлены задачи по развитию на его площадке предприятия, производящего космические приборы, спутники. Для Тверской области это новое перспективное направление», – сообщил Игорь Руденя представителям СМИ по итогам работы на форуме.

На встрече делегации Тверской области с Ассоциацией кластеров и технопарков России 15 февраля детально обсуждалось создание на территории региона промышленного парка, механизмы господдержки. Речь также шла о поддержке предпринимателей в решении инфраструктурных вопросов.

В итоге достигнута договоренность о разработке дорожной карты по развитию технопарка в Тверской области. В ближайшее время представители Министерства экономического развития региона ознакомятся с работой технополиса «Москва». Затем будут определены дальнейшие шаги по созданию технопарка в регионе. Кроме того, директор Ассоциации Андрей Шпиленко заявил о планах совместной работы с областью по развитию промышленных кластеров.

Для размещения индустриального парка «Эммаусс» области переданы участки из федеральной собственности.Предполагается, что здесь будут размещены производства 8-10 резидентов. Начало работ по созданию инфраструктуры первой очереди парка «Эммаусс» запланировано на 2019 год. Кроме «Эммаусса» в Тверской области планируется открытие индустриального парка «Боровлёво-3». Участки на обеих территориях будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. Регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. Для парков будет разработана и реализована стратегия маркетингового продвижения.

В настоящее время в Тверской области действуют шесть индустриальных парков, общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих парках – более 17,7 млрд рублей, создано свыше 4700 рабочих мест.

Делегация Тверской области, которую возглавил Губернатор Игорь Руденя, участвует в деловой программе Российского инвестиционного форума в Сочи 14 и 15 февраля.

14 февраля Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума, посвящённом реализации национальных проектов. В ходе круглого стола о развитии электросетевого комплекса в регионах, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак, Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

Глава региона обсудил реализацию совместных проектов с председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. С председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко – начало работы по проектированию северного обхода Твери. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и нефтяной компанией «Лукойл».

Еще одно значимое событие по итогам РИФ-2019 – подписание договора между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) и АО «Федеральная пассажирская компания» на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019-2025 годах. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС.

На стенде Тверской области представлены разработки научно-производственного концерна «БАРЛ», группы компаний «Complex Systems».

Пресс-служба Правительства Тверской области