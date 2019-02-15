Активисты ОНФ в Тверской области выявили нарушения при рекламе алкогольной продукции в Конаково

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области по факту рекламы алкогольной продукции, не соответствующей законодательству. Ранее общественники выявили в городе Конаково рекламу алкоголя на внешней стене торгового здания, которая в нарушение закона могла быть доступна не только потребителям алкогольной продукции магазина.

«Подобная реклама может формировать интерес к алкогольной продукции у лиц, которые не имели намерение приобретать алкоголь. Это может негативно сказаться и на подрастающем поколении. Кроме того, на рекламном баннере должна содержаться информация о вреде алкоголя. Рекламная вывеска, которую мы выявили, предупреждений не содержит. Все это свидетельствует о нарушении федерального закона о рекламе», – сказал активист регионального отделения ОНФ Владислав Ткаченко.

После обращения общественников УФАС возбудило дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Добавим, что в 2016 г. региональное отделение ОНФ провело в Твери мониторинг торговых организаций на предмет исполнения постановления администрации города о запрете продажи алкоголя вблизи детских и образовательных организаций. Были выявлены нарушения вблизи детского сада №118 и средней общеобразовательной школы №29. Также был установлен факт реализации табачной продукции вблизи детского сада №130. По выявленным нарушениям прокуратура обратилась в суд.

В 2018 г. активисты ОНФ проверили соблюдение нормативов по удаленности от дошкольных учреждений точек продаж алкогольной продукции. Нарушений не обнаружено.