ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Центр поддержки предпринимательства Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) приглашает

субъектов малого и среднего предпринимательства на БЕСПЛАТНЫЙ семинар на тему: «Меры государственной поддержки и финансовая грамотность субъектов малого и среднего предпринимательства ».

В Конаковском районе семинар пройдет 3 июля. Место проведения семинара будет сообщено позже.

Программа семинара:

1. Фонд содействия кредитованию предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания). Тема – Инструменты государственной финансовой поддержки:

- микрозаймы, источник привлечения выгодных финансовых средств

для развития деятельности вашего бизнеса;

- гарантийная поддержка – эффективный инструмент привлечения

кредитных средств при отсутствии залога;

- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банка»,

возможность реализации крупных инвестиционных проектов;

- кредиты АО «МСП Банк», льготная кредитная поддержка как

альтернатива коммерческого кредита;

- займы Фонда развития промышленности Тверской области.

2 Изменения федерального законодательства в области бухгалтерского

учета и налогообложения в 2019 году. Особенности и практические основы применения:

- основные нововведения с 01.01.2019 года по бухгалтерскому учету;

- основные нововведения с 01.01.2019 года по налогообложению в РФ;

- практические основы применения.

3 Бюджетирование как основной метод планирования деятельности

компании в РФ. Взаимосвязь управленческого учета и бюджетирования.

Бюджетная модель. Технология составления бюджета. Прогноз доходов и расходов. Чистый денежный поток.

Продолжительность семинара: 4 часа.