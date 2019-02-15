ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Центр поддержки предпринимательства Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) приглашает
субъектов малого и среднего предпринимательства на БЕСПЛАТНЫЙ семинар на тему: «Меры государственной поддержки и финансовая грамотность субъектов малого и среднего предпринимательства ».
В Конаковском районе семинар пройдет 3 июля. Место проведения семинара будет сообщено позже.
Программа семинара:
1. Фонд содействия кредитованию предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания). Тема – Инструменты государственной финансовой поддержки:
- микрозаймы, источник привлечения выгодных финансовых средств
для развития деятельности вашего бизнеса;
- гарантийная поддержка – эффективный инструмент привлечения
кредитных средств при отсутствии залога;
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банка»,
возможность реализации крупных инвестиционных проектов;
- кредиты АО «МСП Банк», льготная кредитная поддержка как
альтернатива коммерческого кредита;
- займы Фонда развития промышленности Тверской области.
2 Изменения федерального законодательства в области бухгалтерского
учета и налогообложения в 2019 году. Особенности и практические основы применения:
- основные нововведения с 01.01.2019 года по бухгалтерскому учету;
- основные нововведения с 01.01.2019 года по налогообложению в РФ;
- практические основы применения.
3 Бюджетирование как основной метод планирования деятельности
компании в РФ. Взаимосвязь управленческого учета и бюджетирования.
Бюджетная модель. Технология составления бюджета. Прогноз доходов и расходов. Чистый денежный поток.
Продолжительность семинара: 4 часа.