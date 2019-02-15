Делегация Тверской области провела переговоры с ВЭБ Капитал на РИФ-2019

15 февраля делегация Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи провела переговоры с дочерней компанией ВЭБ.РФ — ВЭБ Капитал. Обсуждалось привлечение инвесторов к реставрации объектов культурного наследия и их включению в инфраструктуру туризма, в частности, в Торжке. Также рассматривались перспективы восстановления недействующих загородных оздоровительных лагерей на условиях государственно-частного партнёрства. Переговоры состоялись после встречи Губернатора Игоря Рудени с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, прошедшей 14 февраля.

«ВЭБ видит тверской регион как площадку для расширенного экономического взаимодействия, развития новых программ. В ближайшие месяцы планируем начать совместную работу. Это различные проекты –«Морозовские казармы», предприятия, которые работают в регионе, Тверь Экспо. Такой партнер, как ВЭБ.РФ – это уверенный, позитивный путь к развитию», – отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги встречи с Игорем Шуваловым.

В настоящее время в Тверской области при финансовой поддержке ВЭБ.РФ реализовано четыре проекта общей стоимостью 60,4 млрд рублей в промышленности, здравоохранении, инфраструктуре. В целом объем инвестиций корпорации в регион составил 38,8 млрд рублей.

Делегация Тверской области, которую возглавил Губернатор Игорь Руденя, принимает участие в деловой программе Российского инвестиционного форума в Сочи 14 и 15 февраля.

14 февраля Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума, посвящённом реализации национальных проектов. В ходе круглого стола о развитии электросетевого комплекса в регионах, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак, Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

С председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко глава региона обсудил начало работы по проектированию северного обхода Твери.

На РИФ-2019 заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Лукойл». Оно предполагает создание сети современных автозаправочных комплексов на территории Верхневолжья, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов. Кроме того, предусмотрено создание торговой инфраструктуры при заправочных комплексах, что позволит расширить сбыт продукции тверских производителей. Компания «Лукойл» также подтвердила готовность принять участие в федеральном проекте по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.

Еще одно значимое событие по итогам РИФ-2019 – подписание договора между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) и АО «Федеральная пассажирская компания» на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019–2025 гг. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС.

Пресс-служба Правительства Тверской области