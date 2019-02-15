В Тверской области запланировано проведение более 500 мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодого избирателя

В течение февраля избирательная комиссия Тверской области и

территориальные избирательные комиссии выступят организаторами и

инициаторами проведения более 500 мероприятий по повышению правовой и

электоральной культуры граждан в рамках Всероссийского Дня молодого

избирателя.

На всей территории Тверской области будут проведены традиционные

классные часы, командные игры, дни открытых дверей в избирательных

комиссиях и множество иных информационных и познавательных мероприятий.

В Зубцовском и Спировском районах Тверской области состоятся

торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам России; в 29

муниципальных районах и городских округах Тверской области пройдут

тематические общешкольные, единые классные или правовые информационные

часы, в 25 территориальных избирательных комиссиях запланировано проведение

Дней открытых дверей для молодых и будущих избирателей.

Территориальные избирательные комиссии Сандовского района и

Центрального района города Твери проведут церемонии посвящения в избиратели

граждан, достигших 18-летнего возраста.

В школах Бологовского, Вышневолоцкого, Калининского районов, ЗАТО

Озерный будут проведены выборы лидеров ученического самоуправления;

межмуниципальные и межрайонные мероприятия ждут молодых избирателей

Нелидовского, Оленинского,

Осташковского, Пеновского, Селижаровского,

Калининского, Калязинского, Кашинского, Конаковского, Кувшиновского

районов, четырех районов г. Твери.

20 февраля при участии территориальных избирательных комиссий

избирательная комиссия Тверской области проводит в областном центре

молодежный форум

«Позиция выбора», на котором будут представлены

делегации Твери, Ржева, Кимр, Вышневолоцкого, Калязинского, Кашинского,

Кесовогорского, Нелидовского, Рамешковского, Селижаровского, Сонковского

районов, Удомельского городского округа – более 200 будущих и молодых

избирателей.

Среди участников форума - члены молодежного парламента, клубов

молодого избирателя, волонтерских и добровольческих организаций,

представители школьных и студенческих органов самоуправления, студенты

крупнейших ВУЗов Твери, активы студенческой молодежи средних

профессиональных образовательных организаций.

Программой Форума запланирована организация работы тематических и

дискуссионных площадок, проведение Круглого стола, ток-шоу «Молодежь и

выборы», конкурса среди команд средних профессиональных образовательных

организаций «Агитационная площадка».

Модераторами образовательных площадок выступят кандидаты в

молодежную избирательную комиссию Тверской области.