Компания «Duracell Russia» планирует реализовать в Тверской области экологический проект

Компания «Duracell Russia» планирует создать на территории Тверской области сеть пунктов по сбору батареек для их дальнейшей утилизации. Проект обсудили представители регионального Правительства и гендиректор компании Юрий Коротаев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля.

Проект «Сдай батарейки с Duracell» стартовал в 2017 году, в Год экологии. В настоящее время насчитывается порядка 660 пунктов сбора батареек в розничных торговых сетях более чем 30 городов. Предполагается, что Верхневолжье станет первым регионом, где пункты сбора будут организованы также в школах, офисных центрах, учреждениях ЖКХ.

В Тверской области создана программа мероприятий в рамках национального проекта «Экология». Реализация национальных проектов в регионах стала ключевой темой пленарного заседания РИФ-2019, которое прошло 14 февраля под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Участие в заседании принял Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В этом году форум носит особый характер, он нацелен на реализацию национальных проектов, звучат обсуждения по развитию таких направлений как демография, инфраструктура, социальная сфера, поддержка среднего и малого бизнеса», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания.

14 февраля Губернатор также принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак. Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Глава региона обсудил реализацию совместных проектов с председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и нефтяной компанией «Лукойл».

Стенд Тверской области на Российском инвестиционном форуме 14 февраля посетил Дмитрий Медведев. Губернатор Игорь Руденя рассказал премьер-министру о проектах, представленных на площадке Верхневолжья.

В частности, это разработки научно-производственного концерна «БАРЛ», группы компаний «Complex Systems», группы компаний «ГЕРС».

Пресс-служба Правительства Тверской области