Тверская область может стать одним из пилотных регионов проекта Агентства стратегических инициатив по развитию территориальной идентичности

Участие Тверской области в проекте Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию территориальной идентичности и локального наследия стало темой встречи делегации Верхневолжья с руководством АСИ 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Обсуждалась возможность включения нашего региона в число пилотных субъектов, где планируется реализовать эту инициативу.

Проект ориентирован на развитие уникальных особенностей территорий, эффективное использование их потенциала наследия, включая объекты исторической, этнографической, экологической, культурной ценностей. Как рассказала заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова, в ходе реализации проекта Агентство вместе с губернаторами будут вырабатывать механизмы взаимодействия с предпринимателями, направленные на развитие территориальной идентичности муниципалитетов.

Агентство стратегических инициатив создано Правительством РФ для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров. Председателем наблюдательного совета АСИ является Президент России Владимир Путин.

Делегация Тверской области принимает участие в деловой программе Российского инвестиционного форума в Сочи 14 и 15 февраля. 14 февраля Губернатор Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума.

«В этом году форум носит особый характер, он нацелен на реализацию национальных проектов, звучат обсуждения по развитию таких направлений как демография, инфраструктура, социальная сфера, поддержке среднего и малого бизнеса», – сказал Игорь Руденя представителям СМИ после пленарного заседания.

14 февраля Губернатор также принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак. Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса.

Глава региона обсудил реализацию совместных проектов с председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и нефтяной компанией «Лукойл».

Стенд Тверской области на Российском инвестиционном форуме 14 февраля посетил Дмитрий Медведев. Губернатор Игорь Руденя рассказал премьер-министру о проектах, представленных на площадке Верхневолжья.

В частности, это разработки научно-производственного концерна «БАРЛ», группы компаний «Complex Systems», группы компаний «ГЕРС».

Пресс-служба Правительства Тверской области