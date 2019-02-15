Новую книгу ветерана журналистики Александра Харченко презентовали в рамках Недели тверской книги

14 февраля на XXV Неделе тверской книги состоялась презентация книги ветерана журналистики Александра Харченко «Я стал частью этой войны…». Мероприятие прошло на площадке областной библиотеки им. А.М. Горького.

В основу новой книги Александра Харченко легли проза и стихотворения из репортерского блокнота журналиста «спецназа», а также документальные рассказы о судьбах героев Великой Отечественной войны, написанные со слов очевидцев тех исторических событий.

Александр Антонович Харченко – полный кавалер медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», журналист, военный корреспондент, писатель, поэт. 15 лет работал в зонах межнациональных конфликтов и боевых действий на территории бывшего СССР. Маршруты его командировок – Эстония, Грузия, Южная и Северная Осетия, Дагестан, Молдова, Приднестровье, Севастополь, Таджикистан, Ингушетия, а также Босния и Герцеговина. Только в Чечню был командирован более 20 раз, в итоге была написана книга «Давайте не встречаться на войне», вышедшая в 2015 году.

В 2018 году Александр Харченко удостоен почетной награды «За верность профессии» областного журналистского конкурса «Грани».

Неделя тверской книги открылась в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького 12 февраля. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это одно из значимых событий в культурной жизни региона.

«Очень важно, что ежегодно в центре внимания мероприятия остаются актуальные вопросы приобщения к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения духовных и нравственных ценностей», – считает Игорь Руденя.

15 февраля на XXV Неделе тверской книги пройдёт традиционный литературно-музыкальный вечер «Моя милая малая Родина», посвящённый в этом году памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. На вечере будет презентован альбом «Михаил Тверской. Путеводитель по храмам и историческим местам в России и за рубежом». Мероприятие состоится в 17.30 в Славянском зале Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького.

В этом году в рамках книжного форума пройдёт презентация выставки «Тверская книга – 2018», демонстрирующей около 500 изданий, которая затем продолжит свою работу в библиотеках области.

Также в программе Тверской недели книги — презентации произведений «Два контр-адмирала» Г.А. Лумпановой, «Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском. Житие Анны Кашинской», вышедшей в Творческой мастерской Людмилы Юга, проекта «Поведское поречье» и других.

Году театра посвящены лекция члена Союза литераторов России Светланы Макуренковой «Театр жизни: вечное имя Пушкин» и спектакль «Спеши, пока горит свеча…», подготовленный театральной студией «Алые паруса». Среди других мероприятий – торжественное награждение победителей II Областного творческого конкурса для читающей молодежи «За три моря», приуроченного к 550-летию путешествия Афанасия Никитина.

Также организованы встречи с детскими писателями Гайдой Лагздынь, Ниной и Вячеславом Метлиными, журналистом Евгением Шиминым, краеведами Анатолием Головкиным, Евгением Ступкиным. Действуют выставки «Тверские лауреаты всероссийских и региональных премий 2018 года», «По страницам календаря «Тверские памятные даты. Год 2019», «25 лет назад: первая Неделя тверской книги».

На Неделе вручен «Приз симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками», и диплом «Открытие года» за книгу, которая больше всех поразила библиотечное сообщество. Также дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», направленной на пополнение фондов библиотек Твери и области местными изданиями.

В ходе Недели читатели смогут не только посетить мероприятия, но и выбрать лучшую, по их мнению, тверскую книгу. Итоги голосования «Лучшая книга – 2018. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 18 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области