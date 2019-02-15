В технопарке «Эммаусс» Тверской области планируют развивать высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов

В Тверской области на площадке технопарка «Эммаусс» планируется создать современный высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и наземной инфраструктуры. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя во время общения с журналистами на Российском инвестиционном форуме.

Проект научно-производственного концерна «БАРЛ», который предполагается развивать в «Эммауссе», представлен на стенде Тверской области, развёрнутом на форуме. 14 февраля стенд региона посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«На нашем стенде Дмитрию Анатольевичу были озвучены планы по развитию нового технопарка «Эммаусс», земли под который переданы нам из федеральной собственности. Планируем, что к 2021 году технопарк уже начнет работу. Были поставлены задачи по развитию предприятия, производящему космические приборы, спутники. Для Тверской области это новое перспективное направление», – сообщил Игорь Руденя представителям СМИ.

Губернатор отметил, что в Тверской области планируется производить спутники, которые могут использоваться в лесном и сельском хозяйства, в работе по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и других направлениях.

Научно-производственный концерн «БАРЛ» действует с 2004 года. Компания разрабатывает космические системы, элементы наземной инфраструктуры, информационно-аналитические комплексы и программные сервисы для бизнеса и государства, позволяющие на основе данных космической съемки. Обособленное подразделение компании «БАРЛ» в Твери работает более 10 лет. Запланированное расширение позволит создать в регионе несколько сотен новых рабочих мест на начальном этапе, а также заинтересовать молодое поколение современными наукоёмкими технологиям, сформировать научную базу для подготовки специалистов космической отрасли.

На стенде Верхнеоволжья в Сочи также представлен разработки группы компаний «Complex Systems» – технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности. Это учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus» и сервис защищенного распространения видео-360 – платформа, позволяющая авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.

Делегация Тверской области, которую возглавил Губернатор Игорь Руденя, принимает участие в деловой программе Российского инвестиционного форума в Сочи 14 и 15 февраля.

14 февраля Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума, посвящённом реализации национальных проектов.

В ходе круглого стола о развитии электросетевого комплекса в регионах, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак, Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

С председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым Игорь Руденя обсудил реализацию в Тверской области инвестиционных проектов с участием корпорации. С председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко – начало работы по проектированию северного обхода Твери.

На РИФ-2019 заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Лукойл». Оно предполагает создание сети современных автозаправочных комплексов на территории Верхневолжья, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов. Кроме того, предусмотрено создание торговой инфраструктуры при заправочных комплексах, что позволит расширить сбыт продукции тверских производителей. Компания «Лукойл» также подтвердила готовность принять участие в федеральном проекте по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.

Еще одно значимое событие по итогам РИФ-2019 – подписание договора между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) и АО «Федеральная пассажирская компания» на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019–2025 гг. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС.

Пресс-служба Правительства Тверской области