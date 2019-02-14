14 февраля Губернатор Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума, которое провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Ключевой темой заседания стала реализация национальных проектов в рамках Стратегии 2024.

«Национальные проекты – это движение вперёд. Нас ждут глубокие преобразование в жизни страны. У нас уже есть опыт успешно реализованных проектов, мы добились успехов в конкретных сферах. Сегодня принципиально новый этап — речь идёт не о точечных решениях, а о комплексных преобразованиях. Граждане должны чувствовать результаты каждый день», — отметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр особо подчеркнул ответственность регионов за реализацию социально значимых проектов на территориях. Национальные проекты должны быть направлены на решение конкретных задач субъектов.

«В этом году форум носит особый характер, он нацелен на реализацию национальных проектов, всё чаще звучат обсуждения по развитию таких направлений как демография, инфраструктура, социальная сфера, развитие среднего и малого бизнеса», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания.

Глава региона добавил: для эффективного выполнения задач в рамках нацпроектов региону потребуется качественный уровень менеджмента, более активная работа по формированию кадрового потенциала территорий. «Высокие требования будут предъявляться ко всем участникам программы по реализации национальных проектов», — отметил Игорь Руденя.

14 февраля – основной день работы Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор Игорь Руденя принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак. Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Глава региона обсудил реализацию совместных проектов с председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и нефтяной компанией «Лукойл».

Стенд Тверской области на Российском инвестиционном форуме 14 февраля посетил Дмитрий Медведев. Губернатор Игорь Руденя рассказал премьер-министру о проектах, представленных на площадке Верхневолжья.

В частности, это разработки научно-производственного концерна «БАРЛ», группы компаний «Complex Systems», группы компаний «ГЕРС».

Пресс-служба Правительства Тверской области