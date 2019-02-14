Игорь Руденя сообщил о начале проектирования северного обхода Твери

Министерство транспорта РФ подтвердило начало работы с государственной компанией «Автодор» по проектированию северного обхода Твери. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме 14 февраля.

Вопрос обсуждался на встрече Игоря Рудени с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко, которая прошла на площадке РИФ-2019.

«Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района», – прокомментировал это событие Игорь Руденя представителям СМИ.

Первый участок М-11 – объезд Вышнего Волочка – был открыт в Тверской области в ноябре 2014 года раньше запланированных сроков, что позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из самых сложных отрезков магистрали М-10.

В декабре 2017 года открыто движение по участку от Твери до Вышнего Волочка. В июне 2018 года введен участок, проходящий по территориям Тверской и Новгородской областей – продолжение обхода Торжка и Вышнего Волочка.

В июне 2018 года завершены работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери. По этому участку будет организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию третьего этапа скоростной магистрали – северного обхода Твери.

Общая протяженность магистрали М-11 – 669 км. Трассу прокладывают параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

14 февраля – основной день работы Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Стенд региона посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер-министру представлена продукция научно-производственного концерна «БАРЛ».

Губернатор Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании форума, а также в работе круглого стола о развитии электросетевого комплекса в регионах, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак.

Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

С председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым Игорь Руденя обсудил реализацию в Тверской области инвестиционных проектов с участием корпорации.

На РИФ-2019 заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Лукойл». Кроме того, ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) и АО «Федеральная пассажирская компания» подписали договор на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019–2025 гг. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС.