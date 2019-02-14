Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи провел встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым

14 февраля на Российском инвестиционном форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым реализацию в Тверской области инвестиционных проектов с участием корпорации.

«ВЭБ видит тверской регион как площадку для расширенного экономического взаимодействия, развития новых программ. В ближайшие месяцы планируем начать совместную работу. Это различные проекты –«Морозовские казармы», предприятия, которые работают в регионе, Тверь Экспо. Такой партнер, как ВЭБ.РФ – это уверенный, позитивный путь к развитию», – отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги встречи с Игорем Шуваловым.

В настоящее время в Тверской области при финансовой поддержке ВЭБ.РФ реализовано четыре проекта общей стоимостью 60,4 млрд рублей в промышленности, здравоохранении, инфраструктуре. В целом объем инвестиций корпорации в регион составил 38,8 млрд рублей.

14 февраля – основной день работы Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Стенд региона посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер-министру представлена продукция научно-производственного концерна «БАРЛ».

Губернатор Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании форума, а также в работе круглого стола о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак.

Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

На РИФ-2019 заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Лукойл». Кроме того, ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) и АО «Федеральная пассажирская компания» подписали договор на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019–2025 гг. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС.

Пресс-служба Правительства Тверской области