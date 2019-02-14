Тверской вагоностроительный завод и Федеральная пассажирская компания подписали договор на поставку 3730 пассажирских вагонов

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) и АО «Федеральная пассажирская компания» подписали договор на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019–2025 гг. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС. В церемонии, которая состоялась в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума, принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших десяти лет. Тверской вагоностроительный завод – лидер в вагоностроении. Для нас это является большой ответственностью, с которой тверские вагоностроители справятся с учетом традиций, истории завода. Коллектив тех людей, которые работают на Тверском вагоностроительном заводе, может планировать свое будущее и быть уверенным в завтрашнем дне», – сказал Игорь Руденя.

Долгосрочный договор разработан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и решениями Минтранса России, а также с учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года.

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ФПК» Пётр Иванов и генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный завод» Андрей Соловей.

«Мы обновим почти четверть существующего вагонного парка АО «ФПК». Договор представляет собой сбалансированную 7-летнюю модель обновления подвижного состава, направленную на улучшение качества перевозки пассажиров», – прокомментировал подписание контракта Пётр Иванов.

«Подвижной состав создается с активным использованием новейших технологий. Контракт имеет исключительное значение и для ТВЗ, и для отрасли транспортного машиностроения в целом. Он позволит не только обеспечить загрузку производственных мощностей завода, но и создаст условия для спокойного и поступательного развития отечественного пассажирского вагоностроения в ближайшие годы», – заявил Андрей Соловей.

Весь подвижной состав, который в соответствии с подписанным договором получит ФПК, будет произведен на Тверском вагоностроительном заводе. В рамках контракта предполагается организовать выпуск одноэтажных и двухэтажных вагонов существующего модельного ряда, а также новых моделей вагонов. Планируется поставка одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов: купейных, штабных, открытого типа (плацкартных), вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сидения. Подвижной состав будет полностью соответствовать всем требованиям АО «ФПК», предъявляемым к безопасности, надежности и комфорту подвижного состава.

14 февраля – основной день работы Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор Игорь Руденя принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак. Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

Также в рамках форума заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Лукойл». Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и президент компании Вагит Алекперов.

В рамках деловой программы форума запланирован ряд мероприятий. Представители региона также приняли участие в пленарном заседании, которое провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

На Российском инвестиционном форуме Верхневолжье представляют инновационные компании региона. В частности, это научно-производственный концерн «БАРЛ», группа компаний «Complex Systems», группа компаний «ГЕРС». Высокотехнологичная продукция предприятий области представлена на стенде Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области