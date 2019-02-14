Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме посетил стенд Тверской области

14 февраля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил стенд Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор Игорь Руденя рассказал премьер-министру о проектах, представленных на площадке Верхневолжья.

Как сообщил Дмитрию Медведеву Игорь Руденя, на стенде Тверской области продемонстрированы инновационные разработки предприятий и организаций региона.

В частности, Председателю Правительства РФ представлена продукция научно-производственного концерна «БАРЛ». Одна из разработок «БАРЛ» – высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Компания специализируется на системах навигации, безопасности, охраны и мониторинга транспорта, космических, авиационных и наземных комплексах управления подвижными объектами, обработке аэрокосмической видеоинформации, создании геоинформационных систем федерального, регионального и ведомственного значения.

Кроме того, группа компаний «Complex Systems» представила на стенде Верхневолжья технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности. Это учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus» и сервис защищенного распространения видео-360 – платформа, позволяющая авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.

14 февраля – основной день работы Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор Игорь Руденя принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак.

Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

На РИФ-2019 заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Лукойл». Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и президент компании Вагит Алекперов. Соглашение предполагает создание сети современных автозаправочных комплексов на территории Верхневолжья, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов. Кроме того, предусмотрено создание торговой инфраструктуры при заправочных комплексах, что позволит расширить сбыт продукции тверских производителей. Компания «Лукойл» также подтвердила готовность принять участие в федеральном проекте по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области