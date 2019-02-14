​РИФ-2019: подписано соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области с нефтяной компанией «Лукойл»

14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Лукойл». Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и президент компании Вагит Алекперов. Соглашение предполагает создание сети современных автозаправочных комплексов на территории Верхневолжья, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов. Кроме того, предусмотрено создание торговой инфраструктуры при заправочных комплексах, что позволит расширить сбыт продукции тверских производителей.«Проект, который для нас особенно важен - создание крупного туристического комплекса, в том числе заправочного, на трассе М-9, рядом со строящимся Ржевским мемориалом Советскому солдату. Компания «Лукойл» откликнулась на наше предложение принять участие в этом федеральном проекте. Надеемся, что уже в 2021 году сможем посмотреть на результаты нашей совместной деятельности», — отметил Игорь Руденя. «Предложения, которые поступили от Губернатора Игоря Рудени — новые, интересные направления для нас с точки зрения развития бизнеса. Также мы рассматриваем вопрос о создании уникальных современных комплексов, которые позволят туристам получать весь пакет услуг - не только заправлять автомобили, но и отдыхать, питаться», - сказал Вагит Алекперов. Под возведение Ржевского мемориала Советскому солдату выделен земельный участок площадью около 4 га в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево. Идею создания монумента поддержал Президент России Владимир Путин.Строительство будет курировать Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). Регион берёт на себя создание инфраструктуры комплекса. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Завершить строительство планируется в год 75-летия Великой Победы. Предполагается, что объект станет новой точкой притяжения туристов. Мемориал планируется включить в существующие туристические маршруты, оборудовать стоянку для экскурсионных автобусов, установить знаки туристкой навигации.14 февраля – основной день работы Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор Игорь Руденя принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак. Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.В рамках деловой программы форума запланирован ряд мероприятий. Представители региона также примут участие в пленарном заседании, которое проведёт Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. На Российском инвестиционном форуме Верхневолжье представляют инновационные компании региона. В частности, это научно-производственный концерн «БАРЛ», группа компаний «Complex Systems», группа компаний «ГЕРС». Высокотехнологичная продукция предприятий области представлена на стенде Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области