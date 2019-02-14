Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи внес предложения по совершенствованию работы электросетевого комплекса в регионах

14 февраля Губернатор Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи принял участие в круглом столе, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак, о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений. Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них – рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

«Регионы готовы принять активное участие в минимизации территориально-сетевых организаций путем консолидации и передачи их в МРКС Центра. Это повысит эффективность использования активов. Еще одно предложение – принять долгосрочные тарифные решения с учетом ранее принятых. Кроме того, необходимо сделать публичный отчёт об использовании тарифов. Все финансы имеют целевое назначение, это инвестиции, и обладатель тарифа должен указать, как он использовал поступившие от населения средства», – сказал Игорь Руденя.

На круглом столе с участием генерального директора, председателя правления ПАО «Россети» Павла Ливинского, глав регионов обсуждались актуальные вопросы развития электроэнергетического комплекса.

«Электроэнергетика на сегодняшний день – важная инфраструктурная отрасль, которая в том числе является основой достижения тех целей, которые поставил Президент Российской Федерации. Одна из составляющих нацпроекта «Доступное жилье» – подключение к инфраструктуре новых микрорайонов, индивидуальных и многоквартирных жилых домов, строительных площадок», – сказал Александр Новак.

Как отметил Министр, перед страной стоят задачи по развитию инфраструктуры, внедрению современных цифровых методов и интеллектуального учета в электронергетике. Это позволит повысить эффективность работы отрасли, снизить энергопотери, улучшить качество снабжения энергией населения, коммерческих потребителей.

Павел Ливинский сообщил, что в электронергетике в настоящее время идет работа по внедрению интеллектуальной системы учета.

«С 2020 года на гарантирующих поставщиков и сетевые компании возлагается обязанность по установке такой системы. Это позволит видеть и снимать показатели и режимы потребления – все, что необходимо для предоставления электроэнергии по ГОСТу, а также сбор показаний онлайн», – сказал Павел Ливинский.

В конце декабря в Тверской области было принято решение о снижении с 2019 года на 10% тарифов на электроэнергию для потребителей на низком уровне напряжения – в основном это предприятия малого бизнеса, сельхозпроизводители. Кроме того, заморожен тариф на услуги по передаче электроэнергии среднего и высокого напряжения, прежде всего, для средних и крупных производств. С 1 января плата за электричество для населения Тверской области сохраняется в размере 4,23 руб/Квт.ч, а во втором полугодии незначительно увеличится – на 4 копейки.

В регионе введется работа по модернизации электросетевого комплекса. В 2018 году в Тверской области прошли масштабные учения энергетиков. За три месяца была выполнена трёхлетняя производственная программа: расчищено 12 770 га просек, расширено свыше 1000 га просек, произведена замена 530 километров воздушных линий провода на изолированный. В результате количество технологических нарушений сократилось в два раза, в три раза уменьшилось время устранения аварийных отключений. Кроме того, реализуется Целевая программа повышения надёжности электроснабжения потребителей Тверской области на 2018-2019 годы с общим объёмом финансирования 5 млрд рублей.

14 февраля – основной день работы Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Запланирован ряд мероприятий в рамках деловой программы форума. Представители региона также примут участие в пленарном заседании, которое проведёт Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

На Российском инвестиционном форуме Верхневолжье представляют инновационные компании региона. В частности, это научно-производственный концерн «БАРЛ», группа компаний «Complex Systems», группа компаний «ГЕРС». Высокотехнологичная продукция предприятий области представлена на стенде Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области