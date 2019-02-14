Тверская область принимает участие в деловой программе Российского инвестиционного форума в Сочи

14 февраля – основной день работы Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Делегацию Верхневолжья возглавил Губернатор Игорь Руденя. Запланирован ряд мероприятий в рамках деловой программы форума. Представители региона также примут участие в пленарном заседании, которое проведёт Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В этом году мы позиционируем Тверскую область как территорию развития современной высокотехнологичной промышленности. На форуме представлены предприятия, которые уже работают на территории региона и которые начинают свою деятельность», – отметил Игорь Руденя, комментируя представителям СМИ планы по участию тверского региона в форуме.

На Российском инвестиционном форуме Верхневолжье представляют инновационные компании региона. В частности, это научно-производственный концерн «БАРЛ», который специализируется на разработке, внедрении и эксплуатации систем навигации, безопасности, охраны и мониторинга транспорта, космических, авиационных и наземных комплексов управления подвижными объектами, обработке аэрокосмической видеоинформации, создании геоинформационных систем федерального, регионального и ведомственного значения. Будет представлен высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли.

Группа компаний «Complex Systems», которая занимается созданием и внедрением информационных систем, представит технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности. В том числе, учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus» и сервис защищенного распространения видео-360 – платформу, позволяющую авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.

Российский инвестиционный форум – традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов России. Главная тема форума в этом году – реализация национальных проектов.

В 2018 году делегация Тверской области провела на форуме в Сочи ряд встреч с бизнес-партнерами, где обсуждались перспективы сотрудничества в разных отраслях. Представители региона приняли участие в обсуждении приоритетных направлений развития электросетевого комплекса, сельского хозяйств, туризма, экономики моногородов, механизмов поддержки инвесторов.

Образцы техники и оборудования на выставке Российского инвестиционного форума-2018 представили предприятия Тверской области ПАО «Электромеханика», ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука», ГК «Эксмаш», ООО «СТАН».

Пресс-служба Правительства Тверской области