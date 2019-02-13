Павел Чуровой: «Пришло время провести большую уборку»

Как Верхневолжье привыкает к «мусорной реформе»

С 1 января текущего года действует новая схема обращения с бытовым мусором, в народе известная как «мусорная реформа». Прошел полный календарный месяц, и на днях в почтовые ящики тверитян начали приходить первые квитанции с новой строкой – вывоз твердых коммунальных отходов. Куда пойдут платежи, как сформирован тариф и можно ли вообще не платить по квитанциям, как призывают отдельные граждане в интернет-пространстве, – на эти и другие вопросы отвечает Павел Чуровой, генеральный директор ООО «ТСАХ».

- Павел Михайлович, начнем с вопроса, который волнует многих тверитян. Раньше «Тверьспецавтохозяйство» было муниципальным предприятием, теперь в названии стоит аббревиатура ООО. Значит ли это, что ТСАХ стало частной компанией?

- Региональный оператор ООО «ТСАХ» является государственной организацией, 100% долевого участия в которой принадлежит Тверской области в лице областного министерства земельных и имущественных отношений. Это, замечу, логично: государство, как вы знаете, сейчас проводит консолидацию коммунальных активов, и сфера обращения с коммунальными отходами не исключение.

- Итак, ТСАХ в стартовавшей «мусорной реформе» является единым региональным оператором на всем пространстве региона. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем занимается региональный оператор, каковы его функции?

- Лучше, наверное, начать с того, что вообще такое региональный оператор. Напомню, всем регионам до 1 января 2019 года необходимо было выбрать организацию, которая займется вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. Именно с ней должны заключить договоры организации - субподрядчики, выигравшие конкурс на вывоз отходов на местах. Однако это лишь одна из возложенных функций: перед региональным оператором стоят довольно масштабные цели и задачи. Соглашение с регионом заключено на 10 лет, и за этот срок мы должны внедрить схему обращения с отходами, которая была разработана научно-исследовательским институтом и утверждена региональным правительством. Это и организация раздельного сбора отходов, и оптимизация транспортировки мусора, и строительство новых объектов – причем речь идет не только о полигонах, но и о станциях сортировки.

- Вашу организацию можно назвать контролирующим органом?

- Как уже было сказано, региональный оператор может привлекать к работе подрядчиков и соответственно контролировать качество их работы. Также региональный оператор принимает непосредственное участие в строительстве объектов, в том числе следит за соблюдением всех необходимых норм. Но не стоит забывать, что оказание самой услуги вывоза мусора также находится в нашей компетенции: ТСАХ является многозадачной организацией.

- Выходит, частные подрядчики все же участвуют в новой схеме? Но в соцсетях можно встретить мнение, что «мусорная реформа» исключила бизнес из «мусорной» отрасли…

- Бизнес никто ниоткуда не исключал, просто теперь все игроки сферы по вывозу и утилизации мусора обязаны работать по закону, то есть прозрачно, легально и по четко установленным правилам. Коммерческие структуры, которые сейчас, после старта реформы, занимаются вывозом отходов, принимали участие в госторгах и одержали победу. Они рискуют банковской гарантией, репутацией и своим будущим на рынке, если нарушат условия тендера. К тому же их работа, как уже было сказано, контролируется региональным оператором.

Мы очень тщательно следим за движением потоков отходов – откуда их везут, кто и в каком количестве. Все данные анализируются, это поможет нам понять, какие мощности потребуются для строительства тех или иных объектов и где именно им лучше располагаться, исходя из объемов мусора в разных муниципалитетах. В итоге мы должны оптимизировать все процессы в данной сфере.

Что касается тех коммерческих структур, которые жалуются на «выдавливание» из мусорной отрасли государством, хочу задать их представителям простой встречный вопрос: зачем лукавить? Что мешало вам выйти на конкурс, принять в нем участие и победить? А может, все дело в том, что ваша структура попросту неспособна работать в правовом поле и соблюсти новые законодательные требования?

- Со старта реформы прошло чуть больше месяца. Но наверняка уже сейчас можно подвести предварительные итоги. Как в целом все проходит? Какие сложности возникли вначале и есть ли они сейчас?

- Определенные сложности, действительно, были. Достаточно вспомнить первые дни нового года в областном центре, когда отдельные подрядчики, которые не стали участвовать в городских конкурсах и просто ушли с рынка, не согласовали с нами график «замены» их контейнеров на новые. Вместо этого они просто-напросто забрали свои контейнеры, вывалив мусор на площадки. Но в то же самое время хочу подчеркнуть, что решить проблему мы смогли довольно оперативно. И это несмотря на то, что мусора в эти дни выбрасывалось намного больше, чем обычно, – так всегда бывает в новогодние праздники.

В целом же реформа стартовала, на мой взгляд, спокойно. В муниципалитетах таких проблем, как в Твери, не было, да и в региональной столице, повторюсь, с заминкой оперативно справились. По сути, январь был переходным периодом, когда ставились новые контейнеры, а также отстраивались новые логистические маршруты с подрядчиками. Могу констатировать, что сейчас все сложности, которые были связаны с переходом на новую систему, позади.

Не скрою, сейчас кое-где на контейнерных площадках остался крупногабаритный мусор. Но мы с этим вопросом разбираемся, и к концу февраля он должен быть решен. Планируется, что вывоз отходов этой категории также будет осуществляться по графику, который мы разместим на контейнерных площадках.

- То есть график вывоза теперь можно будет посмотреть в любой момент?

- Совершенно верно. Причем речь идет об отдельных графиках – на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. То есть вы, как потребитель, как человек, получающий коммунальные услуги, будете знать, в какой день вывозится мусор из вашего двора.

- Вернемся к переходному периоду. Что еще было сделано за январь?

- К примеру, для Твери нами, как региональным оператором, была создана группа мониторинга, в которую вошли наши представители, представители районных администраций и подрядных организаций. В ежедневном режиме отслеживаются контейнерные площадки, чтобы исключить переполнение. Как только возникает такая угроза, тут же информируется компания-подрядчик, и мусор оперативно вывозится. Здесь есть еще один важный момент – мы выстраиваем взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами.

Мы уделяем много внимания и работе с районами. Хочу отметить, что в каждом муниципалитете уже присутствует региональный менеджер, и юридические лица или общеобразовательные учреждения скоро смогут получить консультацию, а также заключить договор на месте. Для этого мы и ввели такую должность – поток клиентов большой, и мы обязаны на это реагировать. Уже в середине этого месяца функционал заработает в полном объеме. Все необходимые контакты мы разместим на нашем сайте – сайте ООО «ТСАХ».

- В почтовых ящиках тверитян уже появляются новые квитанции, сформированные на основе недавно введенного тарифа. Если раньше плата за вывоз мусора рассчитывалась исходя из площади жилья, где прописан плательщик, то теперь тариф един для всех. Не секрет, что граждане отнеслись к переходу на новую систему расчетов неоднозначно – кто-то доволен, потому что владеет большой жилплощадью и теперь платит меньше, а у кого-то расходы на вывоз мусора возросли. Многие задают вопрос: зачем введена такая непопулярная мера? На что будут потрачены собранные с населения деньги?

- Сразу хочу напомнить, что в Тверской области действует единый тариф – это 96 рублей 50 копеек в месяц на человека. Он действует как для города, так и для сельской местности, а также как для частного сектора, так и для многоквартирных домов. Отмечу: этот тариф на порядок ниже, чем в среднем по стране. Да, действительно, кто-то теперь будет платить больше, но нужно понять, что мусор производят не квадратные метры, а люди, причем примерно в равном количестве. Поэтому несправедливой была как раз прежняя система расчетов: сейчас же мы перешли на общемировой стандарт.

Хочу отметить еще один важный момент: никаких посредников – «прокладок» между гражданами и нами больше не будет. Сбор средств осуществляет ЕРКЦ – единый «котел», который находится под государственным контролем. Лишь в отдельных случаях это может быть управляющая компания, если она заключила напрямую договор с региональным оператором. Но даже в этом случае дублирование платежей исключено: если вдруг вы увидите в почтовом ящике две квитанции, нужно обратиться в ЕРКЦ или к нам за уточнением. Мы обязательно в каждой ситуации разберемся и дадим четкий ответ, по какой квитанции нужно производить оплату.

А теперь отвечу на вопрос о том, на что государство планирует потратить собранные с граждан деньги. Тариф структурирован очень просто: в него включена плата за сбор отходов и их транспортировку с мест накопления, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду.

- Заложена ли в тариф последующая рекультивация существующих свалок?

- Об этом как раз и идет речь, когда мы говорим о негативном воздействии на экологию. Нужно помнить, что проблема свалок возникла не вчера: мы копили мусор десятилетиями и рано или поздно должны были столкнуться с необходимостью рекультивации. В перспективе часть средств, собранных по новой схеме обращения с коммунальными отходами, как раз и пойдет на решение проблемы несанкционированных свалок, а также отживших свое полигонов.

Деньги будут аккумулироваться на государственном уровне под эгидой Росприроднадзора, а регионы смогут их получить, участвуя в федеральных программах. Еще раз повторюсь: мы десятилетиями копили мусор на территории, вообще не занимаясь рекультивацией. Если опять отложить вопрос, он перейдет по наследству теперь уже нашим детям, но стоимость решения к тому моменту многократно возрастет.

- Какие свалки в нашем регионе нужно рекультивировать в первую очередь?

- Остро стоит вопрос рекультивации старой свалки под Тверью, а также подобных объектов в Кимрах и Нелидове. Всем этим предстоит заниматься ООО «ТСАХ»: это одна из поставленных перед нами задач.

- В бытовых разговорах и в соцсетях активно муссируется такой «лайфхак»: мол, вывоз мусора по новой схеме – это навязанная услуга, и по квитанциям можно не платить.

- Это не просто провокационный, но еще и очень опасный совет. Начнем с того, что абсолютно каждый человек производит мусор и куда-то его выбрасывает. А значит, он в любом случае пользуется данной услугой: потому что этот выброшенный мусор кто-то так или иначе вывозит или утилизирует – или сделает это в будущем.

Во-вторых, обязанность оплачивать коммунальную услугу по вывозу мусора четко прописана в федеральном законе №89-ФЗ. Речь идет о публичной оферте – то есть о таком договоре, который вступает в действие с момента его публикации в СМИ. Подписывать такой договор не нужно – раз услуга предоставляется, гражданин обязан ее оплатить, Если есть нарекания по качеству, потребитель вправе предъявить претензию. В этом случае речь идет о перерасчете, но никак не о том, что услугу не нужно оплачивать.

Тем, кто возьмет на вооружение вредный лайфхак, придется в итоге не просто заплатить долг по суду, но еще и нести дополнительные судебные издержки. Вот почему призывы не платить – это самая настоящая провокация.

- Будут ли пересмотрены нормативы накопления отходов?

- Как мы уже говорили, впереди у нас еще большая работа по актуализации территориальной схемы. В этом году мы проведем комплексный анализ, и тогда придет понимание, сколько мусора образуется в регионе, где его накапливается больше всего, и некоторые моменты могут быть пересмотрены.

- Напоследок хочется задать вопрос о вашем личном отношении к «мусорной реформе». Вы действительно считаете, что она необходима?

- Я занимаюсь вопросами, связанными с вывозом и утилизацией отходов, почти десять лет. До ООО «ТСАХ» мне довелось поработать в разных организациях, и я могу точно сказать: «мусорная реформа» назрела очень давно. Что было еще совсем недавно? Вывозом мусора занимались все кому не лень, отдельные подрядчики порой сваливали отходы в ближайшем лесу. Не было никакой системы работы: зато вокруг мусорной сферы постоянно нарушался закон, и цвела коррупция. Реформа как раз и должна навести порядок в сфере обращения с отходами, сделав ее понятной и прозрачной для государства, для граждан.

Кроме того, давайте посмотрим правде в глаза: мы и так уже поросли свалками, еще немного – и страна потонет в мусоре. Пришло время менять эту ситуацию, проведя большую уборку.

Беседовал Сергей САВИНОВ.