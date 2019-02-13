В Тверской области состоялись спортивные мероприятия среди сотрудников органов ФСБ России

11 февраля 2019 года в г. Удомле Тверской области стартовал

чемпионат сотрудников органов ФСБ России в Центральном федеральном

округе по лыжным гонкам и плаванию. Тверская область уже третий раз

принимает спортсменов - сотрудников специальных служб из центральных

областей России. В соревнованиях принимают участие 25 команд общей

численностью более 230 человек.

С приветственной речью на церемонии открытия выступил

заместитель начальника УФСБ России по Тверской области Лапшин Юрий

Михайлович, директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом Калининская

атомная станция» Игнатов Виктор Игоревич, глава Удомельского

городского округа Рихтер Рем Аркадьевич. Посредством видеообращения

перед участниками соревнований выступила бронзовый призер Зимних

Олимпийских игр 2018 года Наталья Непряева, пожелавшая участникам

Чемпионата удачи, честной бескомпромиссной борьбы и быстрых секунд.

Соревнования по плаванию включают в себя следующие виды:

индивидуальные заплывы брассом, вольным стилем и командная

смешанная эстафета. Соревнования по лыжным гонкам состоят из

индивидуальных гонок на дистанциях 5 км, 10 км, 15 км и смешанной

В первый день соревнований заряд энергии от Натальи Непряевой, а

также опыт и волевые качества позволили спортсмену из Твери занять

первое место в лыжных гонках на дистанции 5 км.