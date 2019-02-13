На Российском инвестиционном форуме в Сочи Тверская область представляет промышленные и инновационные разработки предприятий региона

13 февраля начали работу площадки Российского инвестиционного форума в Сочи, его главная тема в этом году – реализация национальных проектов. На стенде Тверской области представлены промышленные и инновационные разработки предприятий региона.

«В этом году мы позиционируем Тверскую область как территорию развития современной высокотехнологичной промышленности. На форуме представлены предприятия, которые уже работают на территории региона и которые начинают свою деятельность», – сообщил Губернатор Игорь Руденя представителям СМИ после заседания областного Правительства.

Игорь Руденя на форуме возглавил делегацию Тверской области. 14 февраля представители региона примут участие в пленарном заседании, которое проведёт Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Тверская область запланировала ряд мероприятий в рамках деловой программы форума.

В этом году на Российском инвестиционном форуме Верхневолжье представляют инновационные компании. В частности, это научно-производственный концерн «БАРЛ», который специализируется на разработке, внедрении и эксплуатации систем навигации, безопасности, охраны и мониторинга транспорта, космических, авиационных и наземных комплексов управления подвижными объектами, обработке аэрокосмической видеоинформации, создании геоинформационных систем федерального, регионального и ведомственного значения. Будет представлен высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли.

Группа компаний «Complex Systems», которая занимается созданием и внедрением информационных систем, представит технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности. В том числе, учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus» и сервис защищенного распространения видео-360 – платформу, позволяющую авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.

Российский инвестиционный форум – традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов России.

В 2018 году делегация Тверской области провела на форуме в Сочи ряд встреч с бизнес-партнерами, где обсуждались перспективы сотрудничества в разных отраслях. Представители региона приняли участие в обсуждении приоритетных направлений развития электросетевого комплекса, сельского хозяйств, туризма, экономики моногородов, механизмов поддержки инвесторов.

Образцы техники и оборудования на выставке Российского инвестиционного форума-2018 представили предприятия Тверской области ПАО «Электромеханика», ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука», ГК «Эксмаш», ООО «СТАН».

Пресс-служба Правительства Тверской области