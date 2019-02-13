13 февраля у мемориала Воинам-интернационалистам в Твери прошел митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поприветствовал участников мероприятия – ветеранов боевых действий, представителей общественных объединений «Российский союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство» и других организаций, духовенство, юнармейцев, членов семей погибших в Афганистане воинов.

«30 лет назад последняя колонна советских войск покинула Республику Афганистан. Закончилась война, в которой наша армия отстаивала интересы Родины и безопасность на её южных рубежах, защищала страну и весь мир от зарождающейся угрозы международного терроризма. Воины-интернационалисты – это герои, которые вдали от Родины исполнили свой воинский долг, продолжили ратные традиции отцов и дедов – участников Великой Отечественной войны», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

Председатель центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Александр Разумов подчеркнул: участники событий в Афганистане достойно выполнили свой долг. Память о тех, кто погиб на поле боя и ушел уже в мирной жизни, сохранится навсегда.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в ходе боевых действий, возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам.

В Тверской области в рамках юбилейной даты проходят памятные мероприятия. 13 февраля в Тверской академический театр драмы приглашены ветераны боевых действий на торжество в честь 30-летия вывода войск из Афганистана.

С 1 по 4 февраля в регионе состоялся автопробег, посвященный знаковому событию, в ходе которого ветераны побывали в 25 районах Верхневолжья. Автопробег организован региональными общественными организациями при поддержке Правительства Тверской области.

Колонна в составе около 15 автомобилей двигалась по маршруту, в который вошли Конаково, Кимры, Калязин, Кашин, Кесова Гора, Бежецк, Красный Холм, Максатиха, Вышний Волочек, Торжок и другие муниципальные образования. В каждом городе прошли торжественные митинги у памятников защитникам Отечества и воинам-интернационалистам. Организованы встречи с ветеранами боевых действий из разных муниципалитетов, концертные программы, показы фильмов о войне в Афганистане.

В преддверии памятной даты в регионе прошли митинги, конкурсы чтецов, рисунков, тематические классные часы. В школах – уроки мужества, встречи с участниками боевых действий, членами общественных организаций ветеранов и инвалидов войны в Афганистане. В Лихославльском районе организована молодёжная патриотическая акция «Снежный десант», в Тверском городском музейно-выставочном центре – выставка картин и фотографий.

Справочно: В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали более 3600 уроженцев Тверской области. 112 из них не вернулись домой. Ветеранам и инвалидам боевых действий оказываются меры поддержки. Это выплаты на строительство или приобретение жилья, компенсации расходов на оплату жилья, льготы на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, различные виды социальных услуг. Средства на эти цели выделяются из федерального и областного бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области