Игорь Руденя провел встречу с главным судебным приставом Тверской области Надеждой Семеновой

12 февраля Игорь Руденя провел встречу с руководителем регионального Управления Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Тверской области Надеждой Семеновой, которая назначена на должность 7 февраля. Главу ведомства Губернатору представила первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Ольга Помигалова.

«Сегодня наши основные задачи связаны с исполнением поручений Президента России Владимира Путина в рамках национальных проектов. Правительство Тверской области активно взаимодействует с федеральными структурами в решении ключевых вопросов. Одно из совместных направлений работы с федеральными органами власти, в том числе службой судебных приставов – наведение порядка в миграционной сфере», – сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, приоритетный вопрос – снижение потока нелегальных мигрантов в регион. В Тверской области увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов, чтобы уменьшить долю иностранцев в численности всех занятых, задействовать в экономике региона жителей Тверской области. Среди других совместных направлений работы Игорь Руденя назвал укрепление налоговой и платежной дисциплины в регионе.

Ольга Помигалова отметила: первоочередная задача, поставленная руководством Федеральной службы судебных приставов – пополнение консолидированных бюджетов субъектов страны.

«В целом в Российской Федерации за два года произошел большой рост по взысканию средств в федеральный бюджет. В Тверской области есть большой потенциал. По итогам 2018 года в консолидированный бюджет субъекта перечислено порядка 500 млн рублей», – сообщила первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации.

Надежда Семенова отметила, что Управление готово продолжать взаимодействие с областным Правительством по всем направлениям деятельности.

Надежда Семенова более десяти лет работает в службе судебных приставов. С 2007 по 2011 годы являлась старшим судебным приставом в Пеновском районе. Затем – в Московском районном отделе судебных приставов Твери. До назначения руководителем регионального Управления Федеральной службы судебных приставов исполняла обязанности руководителя ведомства.

Пресс-служба Правительства Тверской области