В Тверской области проходят мероприятия в честь 250-летия со дня рождения баснописца И. А. Крылова

13 февраля отмечается 250-летие со дня рождения известного русского публициста, поэта, баснописца Ивана Андреевича Крылова, жизнь и творчество которого связаны с Тверской области. На территории Верхневолжья в честь знаковой даты проходят литературные акции, выставки и другие мероприятия.

Популяризация творческого и культурного наследия Верхневолжья, деятелей, судьба которых связана с тверским краем – важное направление работы областного Правительства.

«В Тверской области с её глубокими историческими корнями, огромным духовным и культурным наследием работа отрасли культуры имеет особое значение. Организованные в Верхневолжье мероприятия открывают новые таланты, находят большой отклик среди жителей и гостей региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

До 3 марта в областной библиотеке им. А.М. Горького работает книжно-иллюстративная выставка «Поэт и мудрец слились в нём воедино», на которой представлена информация о жизни И.А. Крылова, в том числе о годах, проведённых в Твери.

В течение февраля в Тверском художественном училище им. А.Г. Венецианова проходит кроссбукинг-акция «Вокруг книг», с 11 по 15 февраля там работает Книжная выставка с библиографическим обзором «Он поучает мудро и лукаво». В областной картинной галерее в Тверском императорском дворце открыта выставка одного произведения — портрета Ивана Андреевича Крылова работы К.И. Зеленцова.

В областном Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина к знаковой дате также приурочена выставка и литературно-музыкальный вечер «Великий баснописец», который состоится 13 февраля. В библиотеке для слепых им. М.И. Суворова в этот день пройдёт литературно-музыкальная программа «Баснописец и гурман».

Различные мероприятия также запланированы в муниципальных учреждениях культуры и библиотеках.

Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля 1769 года в Москве. Детские годы будущего баснописца прошли в Твери. Этот период жизни (1774-1782 годы) во многом определил его дальнейшую судьбу и творчество. Здесь он научился читать и писать, в семье помещиков Львовых занимался арифметикой и французским языком. Крылов служил подканцеляристом в Калязинском нижнем земском суде, затем в Тверском магистрате. Опыт работы дал ему возможность наблюдать жизнь всех сословий. Как считают исследователи, отдельные пословицы, поговорки подслушаны писателем на улицах Твери. Красоту народной речи мальчику привила тверская бабушка Матрена Ивановна Крылова, которая принимала активное участие в воспитании внука. Под впечатлением от литературных представлений тверской духовной семинарии Крылов впервые попробовал сочинять сам.

В 1944 году именем Крылова была названа улица Твери, на которой он когда-то жил. В 1959 году в городе установлен памятник писателю.

Пресс-служба Правительства Тверской области