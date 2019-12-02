Более 100 врачей-ординаторов из Тверской области получат выплаты из регионального бюджета в 2019 году

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В 2019 году 102 врача-ординатора, которые получают образование в Тверском государственном медицинском университете по целевому набору, получат выплаты из регионального бюджета. На это направление заложено 5,1 млн рублей — почти вдвое больше, чем в 2018-м. Вопрос вошёл в повестку дня заседания Правительства Тверской области, которое 12 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.
«Эта поддержка дифференцирована в зависимости от специализации медиков. В этом году она будет усилена. Особенно это актуально для муниципалитетов, где есть большая потребность в специалистах врачебных специальностей и среднем медицинском персонале», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания журналистам.
Мера поддержки направлена на повышение кадрового потенциала учреждений здравоохранения, привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципалитетах.
Планируется, что в этом году выплаты будут предоставлены 102 ординаторам из Бельского, Бежецкого, Вышневолоцкого, Весьегонского, Жарковского, Зубцовского, Калининского, Калязинского, Кимрского, Конаковского, Лесного, Максатихинского, Ржевского, Старицкого, Торжокского районов, Твери, Кашинского, Нелидовского и Осташковского городских округов. В 2018 году выплату получили 47 ординаторов.
Пресс-служба Правительства Тверской области