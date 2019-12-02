Игорь Руденя прочно удерживает лидерство в «тройке» медиарейтинга губернаторов ЦФО

Игорь Руденя продолжает занимать лидерские позиции в медиарейтинге глав регионов Центрального федерального округа. По итогам января, как и предыдущие полгода, он занимает 3-е место. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В первый месяц 2019 года средства массовой информации обратили большое внимание на ряд важных инициатив губернатора Игоря Рудени. Прежде всего, главой региона принято решение о снижении с 2019 года на 10% тарифов на электрическую энергию для потребителей на низком уровне напряжения. Это, в основном, предприятия малого бизнеса, сельхозпроизводители. Кроме того, заморожен тариф на услуги по передаче электроэнергии среднего и высокого напряжения, прежде всего, для средних и крупных производств. При этом для населения плата за электричество также осталась без изменений.

Еще одна «коммунальная» тема января – начало перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках этой работы по инициативе Игоря Рудени было принято решение снизить норму накопления отходов в тверском регионе. При этом ежемесячная плата за вывоз и утилизацию мусора стала одинаковой для собственников многоквартирных и индивидуальных жилых домов и в городах, и в районах области – 96,5 рублей с человека.

В январе на заседании регионального правительства была принята программа ремонта и строительства дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области в 2019 году. В программу включен 21 объект, планируется построить и отремонтировать 323 км дорог. При наличии дополнительных средств предусмотрена возможность включения в программу еще 24 объектов общей протяженностью 140 км. Как отмечали СМИ, объём областного Дорожного фонда в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 45%, а по сравнению с 2016 годом – в 2,5 раза.

Одна из ключевых новостей муниципальной политики – начавшийся процесс присоединения сельских поселений к городским округам. В этом году реформа, стартовавшая по инициативе общественности, коснется Торжка и Торжокского района, Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Игорь Руденя поддержал инициативу, заявив, что такое решение даст территориям консолидированный бюджет развития, а также возможность сэкономить на системе управления и повышать качество жизни людей».

В центре внимания оказалось и предложение Игоря Рудени по совершенствованию госпрограммы развития сельских территорий, с которым губернатор выступил 29 января на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и получил поддержку. «Мы предложили вернуться к теме реновации социальных объектов. Речь идет о социальной инфраструктуре, особенно в населенных пунктах, где есть небольшие школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Наше предложение было поддержано. Надеюсь, этот процесс будет актуален не только для нашего региона, но и других субъектов Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя журналистам по итогам совещания.

Медиарейтинг губернаторов составляется ежемесячно на основе медиаиндекса, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Павел Голованов