В Тверской области создадут новые ресурсные центры по поддержке молодежи

В Тверской области будут созданы новые ресурсные центры реализации государственной молодежной политики. Такую задачу поставил Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства 12 февраля.

«Необходимо актуализировать систему межмуниципальных ресурсных центров Верхневолжья. В настоящее время в регионе действуют пять таких учреждений, можем рассмотреть возможность создания еще нескольких. Каждое муниципальное образование региона имеет свою специфику, и при развитии центров очень важно учитывать культурно-исторические особенности муниципалитетов. Кроме того, нужно посмотреть эффективность их работы», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время ресурсные центры действуют в Твери, Бежецке, Вышнем Волочке, Осташкове, Нелидово. В них молодые люди могут получить помощь в профессиональной ориентации и содействие в трудоустройстве, реализации инициатив. Центры ведут также работу по поддержке общественных объединений, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию ценностей здорового образа жизни.

Стратегия развития государственной молодежной политики в Тверской области до 2024 года утверждена 12 февраля на заседании регионального Правительства. Ключевые задачи Стратегии – наращивание трудового потенциала молодежи Верхневолжья, обеспечение социально-экономического благополучия, формирование системы нравственных и гражданско-патриотических ценностей.

Молодежи Верхневолжья оказывается помощь в решении жилищного вопроса. С 2019 года в регионе введены выплаты при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. В 2019 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.

Еще одно востребованное среди молодого поколения направление – доступность образования, создание новых рабочих мест, трудоустройство. В настоящее время актуализируется система профессионального образования Тверской области. Создается 10 кластеров в разных отраслях. Губернатором также поставлена задача усилить работу по развитию молодёжного предпринимательства в рамках профильного национального проекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области