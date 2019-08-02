Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Российской науки





8 февраля отмечается День российской науки. Дата приурочена ко дню основания Российской академии наук, которой в этом году исполняется 295 лет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с праздником жителей региона, чья деятельность связана с наукой.

«Тверская область гордится выдающимися исследователями, сотрудниками высших учебных заведений и научных организаций, которые вносят достойный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, своими разработками обеспечивают инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепляют обороноспособность России», — отмечено в поздравлении от имени главы региона.

Игорь Руденя также выразил уверенность, что интеллектуальный и творческий потенциал тверских ученых будет способствовать успешной реализации национальных проектов на территории Верхневолжья.



Пресс-служба Правительства Тверской области