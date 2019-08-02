Научно-техническое развитие Тверской области обсудили на встрече с руководителями вузов и научных организаций в Правительстве региона





8 февраля, в День науки, в Правительстве Тверской области состоялась встреча с руководителями ведущих вузов и научно-исследовательских организаций региона, где обсудили разработку концепции научно-технического и инновационного развития Верхневолжья. По поручению Губернатора Игоря Рудени участие в обсуждении приняли заместитель Председателя Правительства области Андрей Белоцерковский, Министр экономического развития Иван Егоров, Министр образования Юлия Коваленко.

На встрече шла речь о развития учебных и научных организаций, подготовке кадров, перспективных разработках тверских учёных, вовлечении детей и молодёжи в научную деятельность, мерах государственной поддержки отрасли.

В Тверском государственном университете 8 февраля прошло торжественное заседание, посвящённое Дню российской науки. Приветствие участникам направил глава региона.

«Тверская земля гордится именами выдающихся ученых, которые своими трудами, достижениями и открытиями внесли значительный вклад в развитие отечественной науки. Эти талантливые и неординарные люди сформировали уникальные школы и традиции, создали большой инновационный, интеллектуальный и образовательный потенциал нашего региона. Сегодняшнее поколение научных деятелей достойно продолжает дело предшественников. Разработки исследователей Тверской области находят применение в экономике и социальной сфере нашего региона и всей страны», — говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

В Тверском государственном техническом университете 8 февраля прошла студенческая научно-практическая конференция и игра «Что? Где? Когда?», посвящённая науке. Торжественное мероприятие в честь Дня российской науки состоялось и в Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Справочно: Тверской регион оказывает поддержку учёным на этапе разработки инноваций. В сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) осуществляется предоставление грантов за счет средств фонда и областного бюджета. В 2018 году были привлечены средства РФФИ в размере 2,5 млн рублей , ещё 2,5 млн рублей составило софинансирование из региональной казны. Осуществлена выплата грантов руководителям 13 проектов. В 2019 году общая сумма грантов запланирована в таком же объёме.

Ежегодно при поддержке Правительства Тверской области делегация Верхневолжья принимает участие в Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». По итогам салона «Архимед – 2018», который состоялся в апреле прошлого года в Москве, тверские изобретатели получили 9 медалей.

В октябре 2018 года в Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А.М. Горького прошла XV ежегодная региональная специализированная выставка «Изобретатель и рационализатор». В работе приняли участие 11 организаций высшего и среднего образования, ОАО «Тверской вагоностроительный завод», индивидуальные изобретатели и рационализаторы. Было представлено более 50 изобретений и инновационных разработок.

1 ноября 2018 года в ТвГУ прошёл финал конкурсного отбора инновационных проектов «Молодежь и инновации Тверской области», в котором приняли участие 13 молодых ученых.

28 декабря 2018 года выбраны 6 победителей программы Фонда содействия инновациям «УМНИК-2018» в Тверской области. Кроме того, в прошлом году проект молодого учёного из Верхневолжья вошёл в число победителей конкурса Фонда «Старт» и получит в 2019-2020 году грант в размере 2 млн рублей.

По программе «Коммерциализация» в 2018 году поддержана заявка тверской компании ООО «АЭРС-МЕД» (Тверь) «Производство наборов для инъекций стоматологических, содержащих лекарственное средство, однократного применения» на сумму 15 млн рублей.

По программе многостороннего международного сотрудничества в рамках ERANET RUS PLUS поддержку в размере 15 млн рублей получила компания ООО «РЕКСТРОМ-К» (Кимры) на развитие проекта «Разработка новых видов армирующих текстильных материалов для бетонов в строительстве».



Пресс-служба Правительства Тверской области