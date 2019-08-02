Игорь Руденя и Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обсудили строительство детской областной больницы в Твери





8 февраля Губернатор Игорь Руденя обсудил вопросы строительства детской областной клинической больницы (ДОКБ) с Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой в рамках совещания в Томилино Московской области, где прошла церемония передачи регионам вертолётов для санавиации. В 2019-2020 годах тверской регион получит 2 млрд рублей из федерального бюджета в качестве субсидии на реализацию проекта по строительству ДОКБ. Соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ. Предусмотрено также региональное софинансирование.

Решение о строительстве новой ДОКБ было принято Губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

«Мы завершаем экспертизу проекта строительства детской областной больницы. Планируем начать реализацию в этом году. Считаем, что есть все шансы завершить её до 2021 года. У комплекса детской областной больницы будут организованы взлётно-посадочные площадки для вертолётов, чтобы можно было осуществлять транспортировку пациентов», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению главы региона, строительство нового комплекса областной больницы позволит Тверской области внести существенный вклад в достижение одной из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» — совершенствование системы медицинской помощи детям.

В 2019 году предполагается сделать фундамент здания, монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести другие работы. В настоящее время на площадке, где разместится больница, полностью демонтирован объект незавершённого строительства. Выполнена обратная засыпка котлована после демонтажа конструкций здания.

ДОКБ будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной и связана с ним переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».



Пресс-служба Правительства Тверской области