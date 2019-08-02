2 млрд рублей получит тверской регион из федерального бюджета на строительство детской областной больницы в 2019-2020 годах





В 2019-2020 годах тверской регион получит 2 млрд рублей из федерального бюджета в качестве субсидии на строительство детской областной клинической больницы (ДОКБ). Соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ. Предусмотрено также региональное софинансирование проекта.

Решение о строительстве новой ДОКБ было принято Губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

По мнению главы региона, строительство нового комплекса областной больницы позволит Тверской области внести существенный вклад в достижение одной из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» — совершенствование системы медицинской помощи детям.

«Это очень важный проект. Необходимо создать в регионе современный высокотехнологичный медицинский центр, отвечающий всем требованиям, где работали бы заинтересованные в развитии здравоохранения специалисты», – считает Игорь Руденя.

Проект строительства детской областной больницы сейчас проходит государственную экспертизу, проектировщиком ведется работа по устранению выявленных замечаний. После получения положительного заключения и проведения конкурентных процедур планируется начать строительно-монтажные работы. В 2019 году предполагается сделать фундамент здания, монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести другие работы.

В настоящее время на площадке, где разместится больница, полностью демонтирован объект незавершённого строительства. Выполнена обратная засыпка котлована после демонтажа конструкций здания.

ДОКБ будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной и связана с ним переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».



Пресс-служба Правительства Тверской области