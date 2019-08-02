В Тверской области в 25-й раз пройдет Неделя тверской книги





12 февраля в 16:00 в большом читальном зале Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького состоится торжественное открытие XXV Недели тверской книги. Юбилейная Неделя будет отмечена презентациями новых изданий, выставками, встречами с писателями. Посетители также смогут выбрать лучшую книгу по итогам 2018 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Неделя тверской книги – одно из значимых событий в культурной жизни региона.

«Очень важно, что ежегодно в центре внимания мероприятия остаются актуальные вопросы приобщения к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения непреходящих духовных и нравственных ценностей», – считает Игорь Руденя.

На церемонии открытия будет представлена выставка «Тверская книга – 2018», демонстрирующая около 500 изданий. После Недели экспозиция продолжит свою работу в библиотеках области.

Запланировано вручение «Приза симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками». Диплома «Открытие года» удостоится книга, которая больше всех поразила библиотечное сообщество. На открытии также будет дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», направленной на пополнение фондов библиотек Твери и области местными изданиями.

В течение Недели читатели смогут не только посетить мероприятия, но и выбрать лучшую, по их мнению, тверскую книгу. Итоги голосования «Лучшая книга – 2018. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 18 февраля.

В этом году на Неделе тверской книги запланированы презентации произведений «Два контр-адмирала» Г.А. Лумпановой, «Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском. Жития Анны Кашинской», вышедшей в Творческой мастерской Людмилы Юга, «Я стал частью этой войны…» А.А. Харченко, проекта «Поведское поречье» и других.

Году театра будут посвящены лекция Светланы Макуренковой из Москвы «Театр жизни: вечное имя Пушкин» и спектакль «Спеши, пока горит свеча…», подготовленный театральной студией «Алые паруса». Среди других мероприятий – торжественное награждение победителей II Областного творческого конкурса для читающей молодежи «За три моря», приуроченного к 550-летию путешествия Афанасия Никитина. Свои исследовательские работы по итогам конкурса-фестиваля библиотек «Тверская земля: история, события, люди» представят тверские библиотекари.

В программе Недели тверской книги также встречи с детскими писателями Ниной и Вячеславом Метлиными, Гайдой Лагздынь, журналистом Евгением Шиминым, краеведами Анатолием Головкиным, Евгением Ступкиным.

Кроме того, откроются выставки «Тверские лауреаты всероссийских и региональных премий 2018 года», «По страницам календаря «Тверские памятные даты. Год 2019», «25 лет назад: первая Неделя тверской книги».



Пресс-служба Правительства Тверской области