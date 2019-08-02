К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

ПАМЯТЬ О ТЕХ ДНЯХ...



Утром 1 февраля Конаковский район встречал автопробег «Виват, шурави», посвященный Дню воина-интернационалиста, который отмечают в годовщину вывода советских войск из Афганистана 15 февраля. В этом году этому событию исполняется ровно 30 лет.

Автопробег стартовал из Твери по двум маршрутам и проходил в течение 4 дней по территории всей области. Колонны автомобилей прошли через Старицу, Зубцов, Ржев, Оленино, Нелидово, Белый, Жарковский, Западную Двину, Торопец, Андреаполь, Пено, Осташков, Селижарово, Кувшиново, Лихославль, Конаково, Кимры, Калязин, Кашин, Кесову Гору, Бежецк, Красный Холм, Максатиху, Вышний Волочёк и Торжок.

Конаково – первое место, где пробег встречали митингом на площади перед конаковским военкоматом. Среди участников митинга - ветераны и участники боевых действий, члены общественных организаций, представители муниципальных властей, школьники и студенты, юнармейцы.

Митинг начался с выступления Евгения Калюкина, руководителя тверского отделения объединения ветеранов «Боевое братство». Он поблагодарил областное руководство в лице губернатора Тверской области Игоря Рудени за поддержку патриотического воспитания молодежи и ветеранского движения. Также благодарности от «Боевого братства» были вручены главе Конаковского района Олегу Лобановскому и временно исполняющему полномочия главы города Конаково Дмитрию Крупнову. В числе других с приветственным словом к участникам автопробега выступил глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Хочется сказать огромное спасибо организаторам автопробега, ветеранам Афганистана и всем тем, кто поддержал эту идею. Это показывает, что нами ничто не забыто и мы помним о той войне. Воспитание молодого поколения в духе патриотизма – вот главная цель, чтобы не прервалась связь поколений, чтобы была память о тех годах и о самоотверженности воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг.

Также к присутствовавшим обратился конаковский горвоенком Юрий Неговора, депутат Совета депутатов г. Конаково Андрей Семенов и многие другие. Минутой молчания все почтили память о тех, кто не вернулся на родину с той необьявленной войны. А затем возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам у военкомата, где в почетном карауле застыли конаковские юнармейцы. На плите памятника у военкомата выбиты фамилии тех ребят, которые отдали свои жизни в Афганистане и Чечне. Это И. Шайкин, А. Куделин, А. Лепидов, В. Крюков, В. Жуйков, А. Гаврилов, Н. Шестак, В. Кочетков, Е. Надеев, Д. Стребин, Р. Догадкин, С. Петров.

После митинга автопробег продолжил свой путь, и cледующим местом встречи стали Кимры. Напоминаем, что 15 февраля здесь же, у военкомата, состоится митинг в память афганских событий, посвященных тем, кто выполнял свой воинский долг в горячих точках и локальных конфликтах.