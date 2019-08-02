8 февраля – День российской науки

posted by admin on пт, 02/08/2019 - 09:23

Уважаемые ученые 
и работники научной 
сферы Тверской области!
Поздравляю вас с Днем российской науки!
Этот праздник был учрежден 20 лет назад Указом Президента Российской Федерации. Дата приурочена к дню основания Российской академии наук, которой в этом году исполняется 295 лет. За прошедшие годы российские ученые совершили выдающиеся открытия, разработали технологии, которые используются во всем мире. 
Тверская область гордится выдающимися исследователями, сотрудниками высших учебных заведений и научных организаций, которые вносят достойный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, своими разработками обеспечивают инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепляют обороноспособность России.
Уверен, что интеллектуальный и творческий потенциал тверских ученых будет способствовать успешной реализации национальных проектов в нашем регионе.
Желаю вам ярких открытий, воплощения смелых идей и прорывных решений на благо Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области  И.М.Руденя.

 

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