8 февраля – День российской науки

Уважаемые ученые

и работники научной

сферы Тверской области!

Поздравляю вас с Днем российской науки!

Этот праздник был учрежден 20 лет назад Указом Президента Российской Федерации. Дата приурочена к дню основания Российской академии наук, которой в этом году исполняется 295 лет. За прошедшие годы российские ученые совершили выдающиеся открытия, разработали технологии, которые используются во всем мире.

Тверская область гордится выдающимися исследователями, сотрудниками высших учебных заведений и научных организаций, которые вносят достойный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, своими разработками обеспечивают инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепляют обороноспособность России.

Уверен, что интеллектуальный и творческий потенциал тверских ученых будет способствовать успешной реализации национальных проектов в нашем регионе.

Желаю вам ярких открытий, воплощения смелых идей и прорывных решений на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.