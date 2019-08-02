8000-Й В РАЙОНЕ!

В октябре прошлого года на конаковской земле появился на свет маленький Саша Шатов. Его родители Мария Вячеславовна и Руслан Евгеньевич Шатовы вчера стали обладателями юбилейного 8000-го сертификата на материнский капитал. В семье уже есть старшая дочь Виктория. Сертификат вручали в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Конаковском районе.

29 декабря 2006 года в России был принят федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который дает право на получение материнского (семейного) капитала. Эта программа реализуется в стране с 2007 года и помогла значительно укрепить семейный бюджет тысячам семей, для каждой из которых получение сертификата на материнский капитал – знаменательное событие. Причем, если в 2007 году его размер составлял 250 тысяч рублей, то в 2019 он индексирован уже до суммы в 453 026 рублей!

Согласно условиям программы, семьи, имеющие второго или последующего ребенка, имеют право на получение сертификата, дающего право на получение материнского капитала. Программа продлена до 31 декабря 2021 года. Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям, включая улучшение жилищных условий, оплату образования детей, формирование будущей пенсии мамы и так далее.

На снимке: молодую семью поздравили начальник УПФР в Конаковском районе А. Погребной, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А. Бородина, заместитель главы администрации г. Конаково Л. Владимирова и председатель Совета депутатов г. Конаково Д. Козырев.