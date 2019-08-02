С Днем рождения!

Завтра свой день рождения отметит хорошо знакомый нашим читателям Юрий Ефимович Шеляпин, Почетный гражданин города Конаково, меценат, благотворитель и просто замечательный человек.

Юрий Ефимович известен своим весомым вкладом в развитие и благоустройство наших города и района, установкой памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским, считающимся покровителями семьи, любви и верности, заботой о ветеранах Великой Отечественной войны, которым он безвозмездно подарил около десятка благоустроенных квартир, созданием музея конаковского фаянса и многими другими делами во благо конаковцев.

Уважаемый Юрий Ефимович, от редакции «Зари» примите самые искренние поздравления! Желаем вам доброго здоровья, успехов во всех ваших начинаниях.