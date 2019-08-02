МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Губернатор встретился

с главой Конаковского района

5 февраля в столице Верхневолжья состоялась рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы Конаковского района Олега Лобановского. В ходе совещания первые лица обсудили социально-экономическое развитие района: были подняты вопросы модернизации ЖКХ, здравоохранения и ремонта образовательных учреждений.

Центральной темой обсуждения стал вопрос о строительстве новой больницы в поселке Новозавидовский. Напомним, что осенью 2018 года деревянное здание Новозавидовской амбулатории пострадало от пожара. На уровне правительства области было принято решение о необходимости строительства новой больницы в поселке. На сегодняшний день уже определен участок для строительства нового здания, решается вопрос финансирования строительства. Предполагается, что в 2019 году будет разработана проектно-сметная документация, а в 2020 году начнется реализация проекта.

В ходе встречи подробно обсудили вопросы ремонта образовательных учреждений Конаковского района. На сегодняшний день 78,3 процента бюджета Конаковского района направлены на развитие системы образования. В районе 68 образовательных учреждений: 30 школ (32 здания), 26 детских садов (28 зданий), 12 учреждений дополнительного образования (11 зданий).

Олег Лобановский довел информацию, что с 2013 по 2018 год в развитие инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния образовательных учреждений Конаковского района направлены средства консолидированного бюджета в размере 218 255 565 рублей, из которых 168 929 828 рублей являются средствами муниципалитета и спонсоров. Но, несмотря на это, приведение материально-технической базы образовательных учреждений в нормативное состояние требует капитальных вложений. Так, обсуждался вопрос о необходимости проведения ремонта в школе № 2 посёлка Новозавидовский, стоимость которого превышает 85 миллионов рублей. За счёт средств районного бюджета в 2018 году был выполнен ремонт кровли. В 2019-м планируется привести в порядок фундамент. Муниципалитет подал заявку на получение субсидии по линии министерства образования Тверской области по данному направлению.

Также в ходе встречи Игорь Руденя и Олег Лобановский обсудили вопросы строительства новых тепловых сетей на территории муниципалитета, в частности, в селе Городня, где при поддержке регионального бюджета построена газовая котельная, а также в селе Селихово.

В Новозавидовском построят больницу



Данный вопрос был рассмотрен на совещании областного правительства, которое состоялось 4 февраля. В ходе данного совещания губернатор Тверской области Игорь Руденя особое внимание уделил вопросу организации работы больницы в поселке Новозавидовский.

Напомним, что в октябре 2018 года в амбулатории поселка произошел пожар, в результате которого пристройка размером 3х3 кв. м (архив) уничтожена полностью, по всей площади обрушилась крыша.

Ранее было принято решение старое здание не восстанавливать, а построить новое. В ходе совещания обсуждались планы по строительству новой больницы в поселке. На 2019 год планируется разработка проектно-сметной документации. В 2020 году планируется приступить к строительству.

А 5 февраля в поселке Новозавидовский состоялась встреча населения с заместителем министра здравоохранения Тверской области Игорем Барышевем. Во встрече также приняли участие глава поселения, главврач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов и главврач Новозавидовской больницы Леонид Павлов.

- На сегодняшний день есть четкое понимание, что строительство новой больницы необходимо. Уже подготовлены медико-технические требования к строительству, определен участок под строительство. Предполагается, что новое здание будет двухэтажным общей площадью порядка 1200 кв. м. В срок до 15 февраля нам необходимо предоставить весь пакет документов, необходимых для вступления в адресную инвестиционную программу. Мы надеемся, что в этом году удастся подготовить проектно-сметную документацию, а в 2020 году приступить к строительству новой больницы, - отметил Игорь Барышев.

Также замминистра отметил, что техническими требованиями предусмотрено, что новая больница будет в себя включать амбулаторию, стационар, рентгенкабинет, скорую помощь, детское отделение и пищеблок.

Добавим, что в ходе рабочего визита замминстра здравоохранения также посетил Городню, где совместно с главой поселения Екатериной Корневой и главврачом КЦРБ обсуждался вопрос переноса городенской амбулатории в новое здание. На сегодняшний день готов укрупненный сметный расчет на приведение нового здания в нормативное состояние, который составляет порядка 12 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос финансирования.

Капремонту быть



1 февраля в городском поселении поселок Козлово рабочую встречу с жителями провела депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Максимова. Во встрече с гражданами также приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, глава поселения Ольга Фирсова, сотрудники администраций района и поселения и генеральный директор Фонда капитального ремонта МКД Тверской области Владимир Крылов.

Центральной темой встречи стало обсуждение вопроса о капитальном ремонте системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: п. Козлово, ул. Прядильщиков, д. 14. Ранее жильцы дома в лице председателя совета жильцов Ирины Глыбиной обратились к депутату с просьбой решить вопрос капитального ремонта теплоснабжения их дома, который неоднократно переносился из-за превышения предельной стоимости работ, осуществляемых за счет Фонда капитального ремонта Тверской области.

В ходе встречи жители задали интересующие вопросы, на которые отвечали депутат ГД РФ, глава Конаковского района, жилинспекция Тверской области и директор Фонда капитального ремонта. Также было определено, что денежные средства в размере порядка 1,6 млн. рублей на проведение капремонта теплоснабжения по улице Прядильщиков, д.14 предусмотрены на 2019 год. Предполагается замена подвальных труб и стояков.

Также в ходе встречи жители дома сформулировали еще одну проблему: если будет проведен капитальный ремонт теплоснабжения без ремонта и утепления фасада, то работа будет неэффективной: «мы просто будем топить улицу», - цитата.

Ввиду сложившейся ситуации Владимир Крылов предложил гражданам пересмотреть вопрос о том, какие работы в этом году будут проведены. Директор фонда капремонта посоветовал провести еще одно собрание жильцов дома с целью определения: в 2019 году по данному адресу будет проведен капремонт теплоснабжения или проведены капитальные работы по утеплению фасада дома. Директор фонда пообещал в особом порядке рассмотреть обращение жильцов, если оно возникнет.

Также в ходе рабочей поездки депутат Госдумы совместно с главным врачом Конаковской ЦРБ Дмитрием Орловым посетили МУ «Козловская городская больница», где рассматривался вопрос укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими кадрами.

Глава с головой

«окунулся в Лужу»



Глава поселка Редкино Сергей Орлов сыграл роль в театральной постановке «Лужа», в спектакле также приняли участие руководители и сотрудники предприятий, педагоги, сотрудники МЧС и школьник.

О том, как рождался спектакль, и о его премьере рассказала руководитель проекта директор Дома культуры «Химик» Лариса Колюкаева:

- Началось все давно, еще в декабре 2017 года, на сцене ДК «Химик» с огромным успехом прошла игра КВН между командами администрации поселка Редкино и Совета депутатов города Конаково. Зрители ждали продолжения. Встал вопрос – чем же еще мы можем удивить нашу любимую публику? Решили – это будет спектакль. Определились с желающими участвовать в постановке. И начались поиски пьесы, интересной, современной, чтобы была понятна и близка как актерам, так и зрителям. Выбор пал на трагикомическую притчу Николая Коляды «Корабль дураков». Действие пьесы, а вернее, грустной комедии происходит однажды осенью, в наши дни. Все действующие лица являются соседями в неблагоустроенном доме. Каждую весну и каждую осень их дом заливает водой так, что все они становятся заложниками той самой лужи. Пьеса выбрана, команда единомышленников определена, и с октября 2018 года началась работа над спектаклем. Актерами стали Сергей Орлов, Виктор Климихин, Эрик Киселев, Наташа Ручкина, Анна Якушова, Елена Ручкина, Марина Панченко, Филипп Калинин - сейчас это уже настоящая команда, сыгранный коллектив. Люди, умеющие слушать и слышать партнера, не играющие роль, а живущие ею. А тогда, в октябре, на самых первых репетициях, это были просто глава администрации, педагоги школы, сотрудник МЧС, руководитель и сотрудники фирм, школьник. Мало было выучить текст, необходимо было в короткие сроки освоить минимум начинающего актера, а самое главное - почувствовать партнеров, стать единомышленниками.

Начались частые репетиции до позднего вечера. Вот назначена дата показа спектакля, сделана афиша, сшиты костюмы, установлены декорации, и стало страшно. Но отступать нельзя, перебороли все свои страхи, волнения, и 1 февраля 2019 года на суд зрителей был представлен спектакль «Лужа».

С самого начала мы хотели погрузить наших зрителей в 1987 год, поэтому в вестибюле ДК «Химик» работал буфет «Ностальгия» с ценами 1987 года, на обычной бельевой веревке деревянными прищепками вывешены фотографии 1987 года, здесь же фото наших самодеятельных актеров. И вот зрители в зале, артисты за кулисами, и мы начинаем. Отыграли первое действие, зритель доволен, смеется и огорчается вместе с нами. Второе действие пролетело на одном дыхании, наступила финальная сцена. А потом зал взрывается аплодисментами.

Спектакль понравился, мы сделали это, у нас получилось. Удивили, еще как удивили! Хочется вновь и вновь испытывать те эмоции!

Также Лариса Колюкаева рассказала, что если кто-то в районе еще раз захочет увидеть их спектакль, то они с удовольствием покажут свою «Лужу».

Телефонный террорист доигрался

4 февраля в 3.46 на телефон службы спасения «112» поступил сигнал о минировании зданий суда, полиции и прокуратуры в городе Конаково.

По данному факту сразу же началась проверка оперативной группой: все здания были обследованы на предмет нахождения взрывчатых веществ, работали сотрудники силовых структур и кинологи. Также были проверены помещения мирового суда, находящиеся по улицам Горького, Баскакова и Свободы.

По результатам проверки было установлено, что звонок оказался ложным. Звонивший найден, им оказался житель города Конаково. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в ОМВД России по Конаковскому району. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ОМВД России по Конаковскому району еще раз напоминает жителям об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сообщений об угрозах террористического характера, вне зависимости от места нахождения лица, совершающего данное нарушение. В соответствии со статьёй 207 Уголовного кодекса Российской Федерации за это предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Личный прием

Уважаемые жители Конаковского района! 15 февраля, с 11 до 14 часов, проведет прием граждан начальник Главного управления «Государственной жилищной инспекции» Тверской области Дмитрий Олегович Ефимов.

Прием будет проходить в малом зале заседаний администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков,13, 2 этаж).

Запись на прием по телефону 8 (48242) 49-780.

Город примет участие в ППМИ

20 декабря 2018 года состоялось собрание жителей деревни Карачарово городского поселения город Конаково по вопросу участия в региональной программе поддержки местных инициатив (ППМИ), в котором приняли участите 23 человека.

На собрании было принято решение провести ремонт участка дороги в п. Карачарово плановой стоимостью 1 миллион рублей. Инициативу жителей поддерживает депутат Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных и АО «Санаторий Карачарово». На собрании был определен минимальный объем денежных средств, собираемых с жителя - 300 рублей с человека.

Администрацией г. Конаково будет также осуществляться софинансирвоание проекта. Инициативная группа жителей в составе И.В.Милищука, Д.А.Семиновского и Б.Е.Шухат проводит активную работу по обсуждению данного проекта.

Справка. Программа поддержки местных инициатив стартовала в 2013 году. Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию наиболее важных для сельских территорий проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры поселений. При этом отбор и реализация проектов в поселениях осуществляется при активном участии населения, что является отличительной особенностью ППМИ. Главная ценность программы состоит не в ее материальном эффекте – это отличная возможность для жителей попробовать себя в роли лидеров, хозяев своей земли, принять участие в решении первоочередных проблем.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.