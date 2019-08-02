Правительство Тверской области информирует

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА – НА «ВОЛЖСКОЕ МОРЕ»

Более 1,1 миллиарда рублей на реализацию инвестиционного проекта «Волжское море» выделено Тверской области из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписано в Правительстве России.

Всего в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» в 2019-2021 годах на создание туристских кластеров в 22 регионах по 24 проектам заложено около 21 миллиарда рублей. При этом Тверская область на строительство обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» в этом году получит из федерального бюджета свыше 330 миллионов рублей, в 2020-м – 300 миллионов рублей, в 2021-м - 500 миллионов рублей. «Волжское море» – один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области. Игорь Руденя представил его Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года.

«Реализация проекта позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Игорь Руденя.

Кроме ассигнований из федерального бюджета на реализацию проекта, в 2019-2021 годах предусмотрено софинансирование из региональной казны в размере более 180 миллионов рублей, а также частные инвестиции. Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» станет уникальный туристический транспортно-логистический узел на территории проекта «Завидово» в Конаковском районе, аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами.

Реализация проекта «Волжское море» призвана повысить интерес путешественников к водному туризму, привлечь туристов в бассейн Верхней Волги. В него включено шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта «Волжское море» составят не менее 300 миллионов рублей.

УЧЕНИКОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В 2019 году в действующих школах Тверской области планируется открыть 160 новых мест. Субсидии на проведение необходимых работ в объёме 8,5 миллионов рублей будут направлены школам №№ 29, 34 и 42 г. Твери, а также № 2 посёлка Редкино в Конаковском районе.

Софинансирование из местных бюджетов составит около 2,5 миллионов рублей. Тема вошла в повестку заседания регионального правительства, которое 5 февраля провёл губернатор Игорь Руденя. Задача по обеспечению односменного режима обучения в школах поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего с 2016 года в 30 школах Верхневолжья открыто порядка 1900 новых мест. Вторая смена полностью ликвидирована в Кимрах, Ржеве, Калязинском, Кувшиновском, Весьегонском, Зубцовском, Лихославльском районах. В 2018-2019 учебном году во вторую смену занимаются более 11200 ребят, это 8,1 процента всех школьников Тверской области.

«Основная цель – строительство новых школ. В Твери планируется открыть несколько новых школ вместимостью более 1200 человек каждая, также рассматривается возможность строительства школ в Бологовском, Торжокском районе, Вышнем Волочке, Ржеве.

В этих муниципалитетах потребность в новых учебных местах выше всего», - отметил Игорь Руденя во время общения с журналистами после заседания правительства.

По информации пресс-службы правительства

Тверской области.