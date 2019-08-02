ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ



В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период. «Майские указы» - сложившееся в периодической публицистике наименование серии из 11 указов, подписанных В.В.Путиным 7 мая 212 года, и содержащие 218 поручений Правительству РФ для выполнения в течение 2012-2020 годов.

А 7 мая 2018 года был опубликован новый «майский указ» № 204, определяющий план работы на четвертый президентский срок Путина. Полное название документа - «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Главная задача – добиться масштабного роста благосостояния людей.

Еще в марте Правительству РФ был поручено подготовить проект документа. Как отмечают эксперты, новые национальные проекты похожи на реализованные в 2008 – 2012 годах. Но целей теперь гораздо больше, ведь экономический рост в России составил в прошлом году полтора процента. Это мало. Мы с вами не можем почувствовать такой рост на своем кармане. В прошлом десятилетии рост был шесть, семь, восемь процентов в год.

Каждый из 12 пунктов нового указа – национальный проект. Такие национальные проекты страна уже переживала 10-12 лет назад. Нынешние нацпроекты – это основа дальнейшего развития и логическое продолжение начатой в то время работы. Вкратце напомним их основное содержание по 12 направлениям развития Российской Федерации.

Итак, в список задач для Правительства включены новые цели и обновлены старые. Самые главные из них:

- рост продолжительности жизни до 78 лет;

- рост доходов работающего населения и пенсионеров;

- уменьшение уровня бедности в два раза;

- улучшение жилищных условий более 5 млн. семей ежегодно;

- форсирование технологического развития РФ, рост количества технологически инновационных компаний;

- популяризация использования цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

- вхождение в 5 крупнейших экономик мира;

- в базовых отраслях - увеличение количества субъектов экономики, ориентированных на экспорт.

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12 направлений развития:

1. Демография.

Обеспечить новый возрастной порог здоровой жизни до 67 лет;

обеспечить показатель рождаемости до 1,7;

популяризация ЗОЖ среди населения, увеличить число физкультурников и спортсменов до 55 процентов.

2. Здравоохранение.

Снизить уровень смертности; обеспечить наличие квалифицированных кадров в медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ПМСП); организовать ежегодный профмедосмотр населения; сделать максимально доступными медучреждения, оказывающие ПМСП; оптимизировать работу медучреждений, в том числе и обеспечение экономии времени за счет уменьшения длительности нахождения в очереди и предоставление простых и доступных возможностей для записи к медицинским специалистам; увеличить объёма экспорта мед-услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

3. Образование.

Обеспечить конкурентоспособность образования, полученного в России, и вхождение РФ в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

создать базу для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, основываясь на духовность и нравственные ценности, исторические корни и национально-культурные традиции народов РФ.

4. Жильё и городская среда.

Обеспечить семьи со средним уровнем достатка доступным жильем, в том числе дать им возможность приобрести (построить) жилье (ипотека со ставкой менее 8 процентов);

увеличить объём жилищного строительства от 120 млн. кв. м в год;

повысить показатель комфортности жизни в городах и индекс качества городской среды на 30 процентов, сократить в два раза число населенных пунктов с неблагоприятной средой;

создать механизм активного участия граждан в повышении комфортности для жизни в городе, увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды; обеспечить постоянное уменьшение количества не пригодного для проживания жилфонда.

5. Экология.

Обеспечить рациональное обращение с отходами производства и потребления с обязательной ликвидацией всех найденных несанкционированных свалок в границах населенных пунктов; значительно уменьшить уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных городах, в наиболее загрязнённых регионах уменьшить объём загрязняющих веществ, попадающих в воздух, на 20 процентов; улучшить качество воды для питья, в том числе в местах, где отсутствуют современные системы централизованного водоснабжения; возродить экологию водных объектов, включая реку Волгу, и сохранить уникальные водные системы, включая озёра Байкал и Телецкое;

сохранить биологическое разнообразие, в том числе посредством создания более 24 новых особо охраняемых природных территорий.

6. Безопасные и качественные автодороги.

Увеличить количество автодорог регионального значения, которые соответствуют нормативам и стандартам, уменьшить количество перегруженных федеральных и региональных автодорог на 10 процентов; уменьшить количество мест концентрации ДТП (аварийно опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с предыдущим годом; уменьшить показатель смертности в результате ДТП до 4 человек на 100 тысяч (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).

7. Производительность труда и занятость населения.

Создать условия для повышения производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей несырьевого сектора экономики; ежегодно привлекать как минимум 10 субъектов РФ к принятию участия в воплощении в жизнь данной национальной программы; вовлекать в реализацию указанной национальной программы более 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

8. Наука.

Создать условия для вхождения РФ в пятерку ведущих стран мира, реализующих научные исследования и разработки в направлениях, которые являются приоритетными; обеспечить для отечественных и иностранных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей мотивирующие факторы работать в России.

9. Цифровая экономика.

Повысить объем внутренних затрат на развитие экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях, более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом;

создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных; использование госкомпаниями в приоритете программного обеспечения отечественного производства.

10. Культура.

Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ; создание культурно-образовательных и музейных комплексов, с залами для концертов, с различными школами развития творчества и площадками для выставок; обеспечение детских и юношеских творческих школ разных направлений необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; организация симфонического оркестра из молодых музыкантов и продвижение таким образом молодёжи, обладающей талантом в сфере музыкального искусства, создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа в небольших населенных пунктах, развитие муниципальных библиотек; создание онлайн залов для проведения концертов более чем в 500 регионах РФ; создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в небольших населённых пунктах; подготовка квалифицированных специалистов для учреждений культуры;

модернизация региональных и муниципальных тюзов и кукольных театров (реконструкции и капитального ремонта); поддержка волонтерских движений, особенно в сфере защиты и сохранения культурного наследия народов РФ.

11. Малый и средний бизнес, поддержка инициатив индивидуальных предпринимателей.

Популяризировать сферу малого и среднего бизнеса и увеличить ее численность до 25 млн. человек; увеличение доли малого и среднего бизнеса в общем объёме несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов.

12. Международная кооперация и экспорт.

Обеспечить условия для развития конкурентоспособных компаний в несырьевом секторе (доля экспорта товаров должна превышать 20 процентов от ВВП страны); достичь значительных объёмов экспорта несырьевых неэнергетических товаров в год и объёмов экспорта оказываемых услуг в год; обеспечить рост объёма торговли между странами - членами ЕАЭС и рост объёма инвестиций в 1,5 раза с помощью эффективной системы перераспределения труда и производственной кооперации.

По материалам российской прессы.