Центр занятости населения информирует

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» с 1 января 2019 года «ЦЗН Конаковского района» реализовывает мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

К лицам предпенсионного возраста, имеющим право на обучение, относятся граждане за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, из числа состоящих в трудовых отношениях.

Целью обучения лиц предпенсионного возраста является создание экономических и социальных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации лиц предпенсионного возраста в связи с изменением пенсионного законодательства, стимулирование лиц предпенсионного возраста к продолжению трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями, а также дополнительная защита их прав и интересов, повышение благосостояния и социального благополучия, обеспечение активного участия в жизни общества.

Обучение направлено на приобретение лицами предпенсионного возраста профессиональной компетенции, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессиям рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

Обучение лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта осуществляется по следующим образовательным программам:

- основным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;

- дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.

При обучении граждан предпенсионного возраста используются различные формы и технологии обучения, в том числе дистанционные с использованием современных средств информационного обеспечения и коммуникации. Обучение лиц предпенсионного возраста осуществляется преимущественно по месту жительства.

Направление лиц предпенсионного возраста на обучение осуществляется в порядке очередности, формируемой по мере их обращения в центр занятости по месту жительства (постоянной регистрации). Повторное направление лиц предпенсионного возраста, завершивших обучение в рамках мероприятия, в течение одного календарного года не допускается, за исключением случаев досрочного прекращения по уважительным причинам.

В случае наступления у гражданина предпенсионного возраста в период прохождения обучения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, он имеет право завершить обучение в рамках мероприятия.

Кроме того, Центр занятости населения Конаковского района осуществляет выплату стипендий незанятым гражданам предпенсионного возраста, направленным на обучение.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О ЗАНЯТОСТИ

с 1 января 2019 года.

В соответствии с частью 1 статьи 11 закона № 350-ФЗ изменения в закон о занятости, внесенный законом № 350-ФЗ, вступают в силу с 1 января 2019 года. Вместе с тем, гражданам, признанным безработными до 1 января 2019 года, пособие по безработице выплачивается в сроки и размерах, которые установлены законом о занятости в редакции, действовавшей до дня вступления в силу закона № 350-ФЗ (часть 1 статьи 10 закона № 350-ФЗ).

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1375 от 15 ноября 2018 г. «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год» установлены:

- минимальная величина пособия по безработице в размере 1500 рублей,

- максимальная величина пособия по безработице в размере 8000 рублей,

- максимальная величина пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.

Порядок и условия признания граждан безработными установлены статьей 3 закона о занятости населения, согласно которой принятие решения о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным осуществляется при наличии паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, документов, удостоверяющих квалификацию, справки о среднем заработке, а для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации – паспорта и документа об образовании.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

по состоянию на 1 февраля 2019 года

Уровень безработицы составил 0,4 %. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,22 %. За содействием в трудоустройстве обратились 129 человек, из них 90 - безработных. В числе безработных: женщины - 56,7 %; молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 12,2 %; инвалиды - 3,3 %. Жителей сельской местности – 31,1 %.

Заявлено 404 вакансии, из них: для ИТР и служащих - 137 единиц; по рабочим профессиям – 205 единиц; неквалифицированные рабочие – 62 единицы. Высока потребность в специалистах и рабочих в: разрезе сферы деятельности: здравоохранение и социальные услуги – 57 вакансий (в числе наиболее востребованных профессий: врач - 18 единиц, фельдшер - 4 единицы, медицинская сестра – 27 единиц), транспорт – 30 вакансий (в числе наиболее востребованных профессий: водитель автомобиля - 17 единиц, тракторист - 12 единиц), сфера обслуживания – 74 вакансии (в числе наиболее востребованных профессий: официант – 8 единиц, продавец продовольственных товаров – 14 единиц, повар – 5 единиц), государственное управление и обеспечение военной безопасности – 30 вакансий (в числе наиболее востребованных профессий: участковый уполномоченный полиции – 7 единиц, полицейский – 8 единиц, стрелок – 10 единиц, спасатель – 2 единицы, охранник - 2 единицы).

Наибольшую потребность в кадрах испытывают: ГБУЗ «КЦРБ», ОМВД России по Конаковскому району», ООО «Пир», ФКУ «УФО МО РФ по Тверской области», ОАО «Конаковское АТП», ООО «Ручьевское», АО «Тандер», АО Санаторий «Карачарово».

Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно получить в сети Интернет на Всероссийском информационном Портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на Портале службы занятости населения Тверской области (далее – Портал), который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф. Областной банк вакансий с предоставлением жилья доступен любому пользователю Портала. Банк данных сформирован из вакансий от различных центров занятости области, в которых работодатели готовы принять на работу соискателей из других районов области с предоставлением им жилья (ИЩУ РАБОТУ, подпункт ОБЛАСТНОЙ БАНК ВАКАНСИЙ С ЖИЛЬЕМ).

Дополнительная информация - в кабинетах №№ 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района.

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ!

Центр занятости населения Конаковского района приглашает жителей г. Конаково и Конаковского района на ярмарку вакансий, которая состоится в районном Дворце культуры «Современник» во вторник,

12 февраля,

с 11 до 13

часов.

Здесь вы сможете:

- подобрать варианты подходящей работы из банка центра занятости населения

- встретиться с работодателями

- получить консультации по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной переподготовки, применения трудового законодательства.

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ГДЕ НЕ МОГУТ ТРУДИТЬСЯ ИНОСТРАНЦЫ

В канун нового года, 29 декабря, губернатором Тверской области И.М.Руденей было подписано постановление № 131-пг «Об утверждении перечня отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан».

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить на 2019 год перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тверской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

2. Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тверской области, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, установленных настоящим постановлением, по виду экономической деятельности, предусмотренному пунктами 14, 27, 33 Перечня, – три месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление губернатора Тверской области № 178-пг от 13 декабря 2017 г. «Об утверждении перечня отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

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Перечень отдельных видов экономической деятельности:

Лесоводство и лесозаготовки (за исключением привлечения иностранных граждан по профессии: подсобный рабочий)

Переработка и консервирование фруктов и овощей

Перегонка, очистка и смешивание спиртов

Производство пива

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (за исключением привлечения иностранных граждан по профессиям: грузчик, подсобный рабочий)

Производство резиновых и пластмассовых изделий (за исключением привлечения иностранных граждан по профессиям: грузчик, подсобный рабочий)

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Строительство гидротехнических сооружений

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (за исключением привлечения иностранных граждан по профессии: уборщик территорий)

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (за исключением привлечения иностранных граждан по профессиям: кухонный рабочий, мойщик посуды)

Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания (за исключением привлечения иностранных граждан по профессиям: кухонный рабочий, мойщик посуды)

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования

Операции с недвижимым имуществом

Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса

Образование

Деятельность в области здравоохранения

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Деятельность библиотек и архивов

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками.