В едином платежном документе появилась строка «Обращение с ТКО»

В почтовые ящики жителей Тверской области начинают поступать квитанции Единого платежного документа за коммунальные услуги ЖКХ за январь 2019 года. Они содержат новую строку – «Обращение с ТКО». Плата за вывоз утилизацию мусора рассчитана исходя из количества зарегистрированных на жилплощади человек.

Напомним с 1 января 2019 года большинство регионов России, в том числе Тверская область, начали переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В Верхневолжье определен региональный оператор – ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ). Его основная задача – обеспечить организацию накопления (в том числе раздельного), сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов.

Теперь услуга вывоза мусора стала коммунальной и подлежит государственному регулированию. Под контроль региональной власти, в том числе, перешел вопрос определения тарифа, нормы накопления отходов и размера платы за услугу.

В Тверской области установлен один из самых низких в России единый размер оплаты для городского и сельского населения, проживающего как в многоквартирных, так и в индивидуальных жилых домах. Плата составляет 96 руб. 50 коп. с каждого человека, постоянно или временно зарегистрированного на конкретной жилплощади.

Собранные средства будут направлены на обеспечение своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок и внедрение системы раздельного сбора отходов. Кроме того, в тариф заложены расходы на ликвидацию несанкционированных свалок и строительство современных объектов сортировки и переработки мусора.

Расчет и начисление платежей за вывоз и утилизацию отходов производится ООО «ЕРКЦ». В Едином платежном документе в графе «Коммунальные услуги» появилась строка «Обращение с ТКО».

Произвести оплату можно привычным способом:

– в личном кабинете на официальном сайте ЕРКЦ www.erkc-tver.ru (без комиссии);

– через кассы ЕРКЦ в областных расчетных центрах (без комиссии);

– через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» посредством сканирования QR-кода;

– в любом отделении «Сбербанка России» или «Почты России».

Для заключения договора на вывоз и утилизацию отходов не требуется визит в офис ТСАХ и оформление специальных документов. Договор автоматически считается заключенным по факту оплаты квитанции.

Обращаем внимание, что уклонение от заключения договора не освобождает потребителей от обязанности оплаты за услугу по обращению с ТКО.

С текстом публичной оферты о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области можно ознакомиться на сайте ООО ТСАХ www.tcax.ru в разделе «Документация».

ООО «Тверьспецавтохозяйство»