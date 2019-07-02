Предприниматели Тверской области приняли участие в форуме «Деловой России»

В Москве прошел XI форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия». На пленарном заседании 6 февраля выступил Президент России Владимир Путин. На форум были приглашены более 1500 человек – представители профильных министерств и ведомств, главы субъектов, руководители крупнейших российских компаний. В мероприятии приняли участие представители Тверской области.

Ключевой темой форума стала роль бизнеса в достижении национальных целей развития.

Как подчеркнул Владимир Путин, именно предпринимательская инициатива создаёт рабочие места, а динамичные и сильные компании обеспечивают экономический рост для повышения качества жизни граждан страны.

«Один из важнейших параметров для Тверской области – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Представители бизнеса являются главными действующими лицами, на которых ориентированы наши основные действия по поддержке этого направления работы», – отметил Губернатор Игорь Руденя на встрече с предпринимателями региона в январе 2019 года.

В форуме «Деловой России» приняли участие представители бизнес сообщества Твери, Торжокского и Бежецкого районов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. Предприниматели региона работали на тематической сессии «Инвестиционый климат 2.0: новая среда для человека и бизнеса», где состоялась дискуссия с участием заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец, руководства Агентства стратегических инициатив, Роспотребнадзора РФ.

Ключевыми темами общения на полях форума также стали новые технологии в бизнесе, поддержка экспорта, развитие электронных банковских инструментов, налогообложение и другие.

В Тверской области активизирован процесс аудита мер поддержки бизнеса, направленный на повышение эффективности действующих и создание новых инструментов развития. В рамках национального проекта в Твери в 2019 году создается Центр «Мой бизнес», который объединит на одной площадке всю инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: предоставление льготных займов, инвестиций, лизинг, содействие в экспорте, услуги МФЦ и другие направления. На создание Центра регион получит 72,7 млн рублей из федерального бюджета.

В Тверской области действует Фонд развития промышленности. В этом году Фонд начинает выдачу займов на проекты по выпуску высокотехнологичной продукции с отсрочкой выплаты основной суммы займа до трех лет. В областном бюджете в 2019 году на реализацию проектов при поддержке региональной структуры заложено 48,3 млн рублей, что позволит привлечь 112 млн рублей из федерального Фонда.

Новые возможности для бизнеса обеспечит создание в области двух новых технопарков: «Эммаусс» и «Боровлёво-3». В технопарках планируется бесплатно предоставлять участки инвесторам при соблюдении критериев эффективности проекта.

С этого года в регионе стартует программа модернизации системы профобразования для решения кадровых вопросов. В Тверской области планируется создать 10 производственно-образовательных кластеров в разных отраслях. Работа будет вестись по разным направлениям: профориентационные мероприятия, организация практики и стажировок студентов и начинающих специалистов, наставничество и другим.

Пресс-служба Правительства Тверской области