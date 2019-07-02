Около 7 тысяч квалифицированных специалистов и рабочих планирует принять Тверская область по программе переселения соотечественников

Правительство Российской Федерации согласовало проект подпрограммы Тверской области «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Это позволит привлечь на территорию Верхневолжья до 2024 года около 7 тысяч соотечественников — квалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу устранить дисбаланс спроса и предложения в сфере занятости Тверской области, что является одним из условий эффективного развития региональной экономики. Наибольшая нехватка кадров отмечается по рабочим профессиям.

В настоящее время предприятия и организации Тверской области готовы принять 12,3 тысячи человек, 7 тысяч из этих вакансий – рабочие специальности.

Областная подпрограмма оказания содействия переселению соотечественников создана в соответствии с типовой программой для субъектов, которую разработало Правительство РФ.

В частности, документом предусмотрено социальное обеспечение и оказание медицинской помощи гражданам до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства РФ, поддержка в нострификации документов об образовании, помощь в поиске работы и повышении квалификации, поиске жилья, устройстве детей в детские сады и школы, юридические консультации.

Пресс-служба Правительства Тверской области